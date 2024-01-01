Çiftçiye yeni nesil destekleme modeli

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında uygulamaya alacağı planlı üretim ile birlikte yeni nesil destekleme modelini de yürürlüğe alıyor. Bu kapsamda, tarımda daha aktif destekleme için 65 olan teşvik sayısının sadeleştirilmesi, çiftçilere ekim öncesi ayni destek ödemesi yapılması, üretim öncesi izin mekanizmasının devreye girmesi gibi birçok alanda düzenlemeler yapılacak. Çiftçiye verilecek destekleri sadeleştirme kapsamında ikiye ayıracak bakanlık ekim öncesi maddi değil ayni destek ve hasat sonrası ise fark ödemesi yapacak. Bunun yanı sıra sözleşmeli üretimin de artırılması hedefler arasına alınırken toprağın korunması, arazi kullanımının doğru yapılması ve suyu önceleyen tarım uygulamaları da yeni dönemde çiftçiyle buluşacak.