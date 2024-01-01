Çiftçiye yeni nesil destekleme modeli

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında uygulamaya alacağı planlı üretim ile birlikte yeni nesil destekleme modelini de yürürlüğe alıyor. Bu kapsamda, tarımda daha aktif destekleme için 65 olan teşvik sayısının sadeleştirilmesi, çiftçilere ekim öncesi ayni destek ödemesi yapılması, üretim öncesi izin mekanizmasının devreye girmesi gibi birçok alanda düzenlemeler yapılacak. Çiftçiye verilecek destekleri sadeleştirme kapsamında ikiye ayıracak bakanlık ekim öncesi maddi değil ayni destek ve hasat sonrası ise fark ödemesi yapacak. Bunun yanı sıra sözleşmeli üretimin de artırılması hedefler arasına alınırken toprağın korunması, arazi kullanımının doğru yapılması ve suyu önceleyen tarım uygulamaları da yeni dönemde çiftçiyle buluşacak.
DEPREM BÖLGESİNDE HAYVAN TESLİMATI TAMAMLANDI
Hem kent bostanları hem de kent tarımı ile şehirlerde yeşil alanları ve üretimi artırmayı hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı artırılan yeşil alanlarla birlikte küresel ısınmaya karşı da önlem almış olacak. Ayrıca yeni nesil hobi bahçesi tarzında olacak kent bostanlarının şehir içlerinde 60 ile 150 metrekare büyüklüğünde olması planlanıyor. Aynı zamanda 6 Şubat depreminde hayvanları telef olan üreticilerin kayıplarının tamamı karşılandı.
2024’te vites yükselteceğiz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023’te kısa sürede büyük işlere imza attıklarını söyledi. Yumaklı, “Bu yüzyılı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapmak için çalışmalarına başladık. 2024’te vites yükselteceğiz” diye konuştu. Öte yandan Bakan Yumaklı, 2023’te toplam 3 milyar lira hibe desteği sağlandığını belirterek, 2024’te yeni istihdam alanları oluşturmak için 81 ilde IPARD-III ilanına çıkacaklarını bildirdi.