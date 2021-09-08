Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tahminimce bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin yıl sonu Türkiye ekonomisinin büyüme oranına dair bir tahminde bulundu. Bilgin, "Tahminimce bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir." dedi. Bakan Bilgin 3600 ek gösterge ile ilgili ise, "3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Bu sözleşmeyle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz" dedi.

BAKAN BİLGİN'DEN 3600 EK GÖSTERGE MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de geçen günlerde farklı kurumlarda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan önemli bir sözleşme imzaladıklarını anımsattı. Sözleşmeyle piyasada düşük ücret alan yaklaşık 320 bin işçinin ücret seviyelerini belli noktaya getirdiklerini belirten Bilgin, "Özel sektör için de yol gösterdik. Onlar için de belli bir taban, zemin oluşturduk. Bunun için ben kamuda yapılan sözleşmeyi çok önemli buluyorum. Aynı şeyi memurlar için yaptık. Memurlarla yaptığımız sözleşmede kümülatif olarak yaklaşık yüzde 32 civarında bir artış gerçekleştirdik, tabi bu 2022-2023 için. Genel başkan burada vurguladı. Çok önemli bir kararı da o sözleşmeyle belirledik. 3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Bu sözleşmeyle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz" diye konuştu.

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