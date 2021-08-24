Ekonomi Bakan Bilgin duyurdu 6 Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Bilgin duyurdu: 6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin gece saatlerinde imzalandığını duyurdu. Bakan Bilgin, "Tüm kamu çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Bilgin duyurdu: 6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı
6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye’nin en önemli göstergesidir. Tüm kamu çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

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'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız'

"Memur sendikalarımızla varmış olduğumuz anlaşmaya göre kamu personelimizin 2022-23 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları %30 ile %35 arasında değişmektedir. Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız." ifadelerini kullanan Bakan Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu çalışanları için tarihi değişim. 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz."

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