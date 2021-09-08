TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Enflasyon düşüş eğilimine girecek

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Para Politikası, Enflasyon ve Yatırımlar" başlığı altında düzenlenen hibrit toplantıda enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
SON ÇEYREKTE DEĞİŞECEK
Yılın son çeyreğinde enflasyonun düşüşe geçmesini beklediklerini söyleyen Kavcıoğlu, "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
MB REZERVLERİ NE DURUMDA?
Merkez Bankası rezervlerine de değinen Kavcıoğlu, rezervlerin 115-120 milyar dolar bandında olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki dönemde rezervlerimizin artarak güçlü bir konuma geleceğini düşünüyorum" dedi.