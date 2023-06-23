Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu: Tediye ödemelerinin ilk yarısı hesaplara aktarıldı

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Her daim olduğu gibi Türkiye Yüzyılı emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz"