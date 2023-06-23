Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu: Tediye ödemelerinin ilk yarısı hesaplara aktarıldı

Tediye ödemeleri başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Her daim olduğu gibi Türkiye Yüzyılı emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz"
ifadelerine yer verildi.
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#tediye ödemeleri
#bayram
#Kurban Bayramı
21 dakika önce