Ekmek fiyatına zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyon Başkanı açıkladı

TCMB faiz kararını açıklaması sonrası dolar fiyatları rekor tazeledi. Bu bağlamda akıllara 'Ekmek fiyatına zam gelecek mi? Ekmek 10 lira mı olacak?' gibi sorular geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen ekmeğe zama dair yapılan iddialara netlik kazandırdı.

Balcı'nın yaptığı açıklama şu şekilde, "Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Un desteğinin kesilmesi, asgari ücret zammı ve işletme giderlerindeki artış ekmek fiyatının artması için zaruriyet oluşturdu. En makul fiyatı illerde oda başkanları kendi illerindeki giderlere göre maliyet hesabı yaparak müracaat edecekler. Türkiye'nin tüm illerinde ekmeğin kilogramının 35.5 liranın üzerinde olmaması için çalışıyoruz." dedi.