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Ekonomi

Ekmek fiyatına zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyon Başkanı açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını artırması sonrası döviz piyasalarında ani artış meydana geldi. Durum böyle olunca akıllara, 'Ekmek fiyatına zam gelecek mi? Ekmek 10 lira mı olacak? ' gibi sorular geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı konuya dair açıklamada bulundu. Balcı, "Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir." dedi.

12:21 . 23/06/2023 Cuma
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Arşiv

Arşiv

TCMB faiz kararını açıklaması sonrası dolar fiyatları rekor tazeledi. Bu bağlamda akıllara 'Ekmek fiyatına zam gelecek mi? Ekmek 10 lira mı olacak?' gibi sorular geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen ekmeğe zama dair yapılan iddialara netlik kazandırdı.

'Söz konusu değil'

Balcı'nın yaptığı açıklama şu şekilde, "Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Un desteğinin kesilmesi, asgari ücret zammı ve işletme giderlerindeki artış ekmek fiyatının artması için zaruriyet oluşturdu. En makul fiyatı illerde oda başkanları kendi illerindeki giderlere göre maliyet hesabı yaparak müracaat edecekler. Türkiye'nin tüm illerinde ekmeğin kilogramının 35.5 liranın üzerinde olmaması için çalışıyoruz." dedi.




#HAlil İbrahim Balcı
#Türkiye Fırıncılar Federasyonu
#Merkez Bankası
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