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Ekonomi

Kredi kartı faiz oranları değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ticari müşterilerden alınacak ücretler ve kredi kartı faiz oranları tebliğinde değişikliğe gitti. Daha önce yüzde 0,81 olarak açıklanan temmuz referans faiz oranı yüzde 1,36 olarak uygulanacak.

11:58 . 23/06/2023 Cuma
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ticari müşterilere uygulanan ücretler ve kredi kartlarında azami akdi ve gecikme faizlerinde dikkate alınan referans oranla ilgili değişikliğe gitti. İlgili değişiklikle Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı tebliğle yürürlüğe girdi. Daha önce her ayın sondan beşinci iş gününde ilan edilen referans oran bundan böyle bu günden sonra Para Politikası Kurulu toplantısı yapılması durumunda toplantının yapıldığı tarihte en güncel veriler dikkate alınarak hesaplanacak. Yapılan değişiklikle referans oranla ilgili olarak tebliğe şu madde eklendi: Referans oran Merkez Bankasınca her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilir. Ancak, ilgili ayın sondan beşinci iş gününden sonra aynı ayda Para Politikası Kurulu Toplantısı yapılması halinde, referans oran toplantının yapıldığı tarihteki en güncel veriler çerçevesinde hesaplanarak ilan edilir. İlan tarihi itibarıyla hesaplanan referans oran, en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenir.”

Temmuz için uygulanacak oran yükseldi

Düzenlemeyle TCMB bazı kredi faizlerinin üst sınırını belirleyen referans oranının temmuz ayında yüzde 0,81 yerine yüzde 1,36 olarak uygulanmasına karar verdi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, referans orana 55 baz puan eklenerek belirleniyor. Bu durumda temmuz referans faizine göre kredi kartı işlemlerinden uygulanacak azami akdi faiz oranı temmuzda yüzde 1,91 olacak. Tebliğ ile, "Referans oran, 1 Temmuz 2023 tarihinden 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yüzde 1,36 olarak uygulanır. Bu oran, aynı tarihler arasında Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ ve Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ bakımından da esas alınır" denildi.



#Merkez Bankası
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