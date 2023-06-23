Kredi kartı faiz oranları değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ticari müşterilere uygulanan ücretler ve kredi kartlarında azami akdi ve gecikme faizlerinde dikkate alınan referans oranla ilgili değişikliğe gitti. İlgili değişiklikle Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı tebliğle yürürlüğe girdi. Daha önce her ayın sondan beşinci iş gününde ilan edilen referans oran bundan böyle bu günden sonra Para Politikası Kurulu toplantısı yapılması durumunda toplantının yapıldığı tarihte en güncel veriler dikkate alınarak hesaplanacak. Yapılan değişiklikle referans oranla ilgili olarak tebliğe şu madde eklendi: Referans oran Merkez Bankasınca her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilir. Ancak, ilgili ayın sondan beşinci iş gününden sonra aynı ayda Para Politikası Kurulu Toplantısı yapılması halinde, referans oran toplantının yapıldığı tarihteki en güncel veriler çerçevesinde hesaplanarak ilan edilir. İlan tarihi itibarıyla hesaplanan referans oran, en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenir.”