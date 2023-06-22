Merkez Bankası rezervlerinde 3 milyar dolarlık artış

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 16 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 993 milyon dolar artışla 60 milyar 783 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Haziran'da 57 milyar 790 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 25 milyon dolar artarak 41 milyar 993 milyon dolardan, 42 milyar 18 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 18 milyon dolar artışla 99 milyar 783 milyon dolardan 102 milyar 801 milyon dolara çıktı.
Tarih
Altın Rezervleri
Brüt Döviz Rezervleri
Toplam Rezervler
28.01.2022
38.577
71.636
110.214
25.02.2022
42.944
70.200
113.144
25.03.2022
42.399
65.638
108.037
29.04.2022
41.467
65.398
106.865
27.05.2022
41.611
61.285
102.897
24.06.2022
41.594
60.342
101.936
29.07.2022
40.163
61.101
101.263
26.08.2022
40.824
70.823
111.647
30.09.2022
38.996
68.052
107.048
28.10.2022
39.377
74.804
114.180
25.11.2022
42.835
79.766
122.601
30.12.2022
45.851
82.904
128.755
27.01.2023
50.933
76.206
127.139
24.02.2023
49.190
71.980
121.170
31.03.2023
52.176
70.247
122.423
28.04.2023
46.413
68.471
114.884
26.05.2023
41.939
56.519
98.458
02.06.2023
42.246
58.240
100.486
09.06.2023
41.993
57.790
99.783
16.06.2023
42.018
60.783
102.801