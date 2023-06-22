Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 22 Haziran’da faiz kararını açıklayacak. Mehmet Şimşek'in önderliğindeki ekonomi yönetiminin değişiklikleri ve yeni Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan'ın atanmasıyla birlikte Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde beklentiler artıyor. TCMB’nin 22 Haziran'da açıklayacağı faiz kararı, ekonomiye dair önemli bir dönüm noktası olacak. Piyasaların ve yatırımcıların yakından takip ettiği faiz politikasında nasıl bir duruş sergileyeceği büyük bir merak konusu haline geldi. Peki Faiz artarsa borsa ne olur, düşer mi? Faiz kararı beklentiler neler? İşte detaylar.