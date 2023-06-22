TCMB'nin faiz ne kadarı oldu?
Merkez Bankası yeni Başkan Hafize Gaye Erkan'lı ilk PPK toplantısında politika faizini 27 ay sonra yükseltti. Yüzde 8.5 olan politika faizi yüzde 15'e yükseltildi.
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan, ilk ciddi sınavını bugün verdi. Merkez Bankası, tam 27 ay sonra ilk kez faiz artırımı kararı verdi. Merkez Bankası politika faizini 650 baz puanlık rekor artışla yüzde 15’e yükseltti. Merkez Bankası'nın karar metninde önümüzdeki aylarda faizin artırılmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.
TCMB'nin son faiz artırımını yaptığı Mart 2021'de politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmiş, kararın ardından Başkan Naci Ağbal görevden alınmıştı. O toplantıdan sonra bir daha faiz artırımı yapılmadığı gibi faizler yüzde 8.5'e kadar indirilmişti.
Faiz artışı devam edecek mi?
650 baz puanlık rekor artışla ilgili Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararında faiz artışlarının kademeli olarak devam edeceğine işaret edildi. Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır.
- Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir.
- Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.
- Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.