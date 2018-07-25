Ekonomi Çeyrek altın 315 lira seviyesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 315 lira seviyesinde

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 191,7 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 315 lira, Cumhuriyet altını da 1.283 liradan satılıyor.

Haber Merkezi AA
25 Temmuz altın fiyatları...
25 Temmuz altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 191,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kurundan bulduğu destekle 194,7 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 3,10 artışla 192,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 191,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 315 lira, Cumhuriyet altını da 1.283 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre 0,14 yükselişle 1.226,32 dolardan işlem görüyor.

  • AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundan aldığı destekle 194,7 lira seviyesine yükselen altının gram fiyatında dalgalı ve yukarı yönlü işlemlerin devam edebileceğini belirtti.

Teknik olarak altının gram fiyatında 190 liranın destek konumunda izleneceğini söyleyen Memiş, "Kısa vade için 190-200 lira, orta vade için 200-215 lira bant aralığını takip edeceğiz. Altının gram fiyatı, altının ons fiyatının en düşük olduğu dönemlerde olmasına rağmen 190 lira seviyesinin üzerinde işlemler gerçekleştirmesi, yükselişlerin devam edeceğinin sinyalini veriyor." dedi.

  • Memiş, uluslararası piyasalarda ise altının ons fiyatının baskı altında kalmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatının 1.223-1.233 dolar aralığında işlemler göreceğini dile getirdi.

Doğalgaz ithalatı azaldı
EKONOMİ
Doğalgaz ithalatı azaldı

Sektörel güven arttı
EKONOMİ
Sektörel güven arttı

İkinci buluşma iş dünyasıyla
EKONOMİ
İkinci buluşma iş dünyasıyla

5 ayda artış yüzde 50
EKONOMİ
5 ayda artış yüzde 50

'İran hem komşumuzhem de stratejik ortağımız'

'İran hem komşumuzhem de stratejik ortağımız'

Başkan Erdoğan'dan Afrika ziyareti öncesi önemli açıklama.
Kudüs ebedi başkentimiz

Kudüs ebedi başkentimiz

İsrail askerlerinin yaraladığı Meryem, yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı.
'Her şey olabilir'

'Her şey olabilir'

Başkan ​Erdoğan, atama kararlarıyla ilgili konuştu.
'Aday olmama kararım kesin'

'Aday olmama kararım kesin'

​Meral Akşener kurultay öncesi son kararını açıkladı.
Üretimi durma noktasında

Üretimi durma noktasında

Stokçular yüzünden ​fiyatı bir yılda yüzde 76 arttı.
'Cep'ten öğrenilecek

'Cep'ten öğrenilecek

​Kurban Bayramı öncesi kullanıma açıldı.
Sandık kana bulandı

Sandık kana bulandı

Pakistan'da oy kullanma merkezine bombalı saldırı, en az 28 ölü.
D Büro'dan yönetmişler

D Büro'dan yönetmişler

FETÖ kumpaslarının montajları Emniyet D Büro'da yapılmış.

Dev reform

Dev reform

Sağlık çalışanlarına müjde: Teklif kabul edildi.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

​Milyonlarca emekli ikinci kez biner lira alacak.

​Erdoğan'dan İsrail'e “terörist, faşist ve ırkçı bir devlet" tepkisi.
2,2 milyar dolarlık kayıp

2,2 milyar dolarlık kayıp

35 yıldır güncellenmediği için Türkiye kaybediyor.
Bedellide1 gün sürprizi

Bedellide1 gün sürprizi

​Yeni bir önerge ile ekleme yapılabilinir.
Ankara'daönemli atamalar

Ankara'daönemli atamalar

2 başdanışman, 4 yardımcı ve 2 başkan belli oldu.
Güpegündüzgörüntülendi

Güpegündüzgörüntülendi

Eskişehir'de FETÖ'nün ihaneti bitmek bilmiyor.
PKK oradansaldırıyor

PKK oradansaldırıyor

PKK'lı teröristler ​İranlı milislerce destekleniyor.​

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.