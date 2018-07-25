Ekonomi Sektörel güven arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sektörel Güven Endeksleri raporu açıklandı

Sektörel güven arttı

Hizmet, perakende ve inşaat sektörü güven endekslerinde sırası ile yüzde 0,7, yüzde 3,1 ve yüzde 2,3 artış kaydedildi. Artışlara karşın 3 sektör de referans değerin altında kalarak güvendeki kayba işaret etti.

Haber Merkezi AA
Sektörel Güven Endeksleri raporu açıklandı
Sektörel Güven Endeksleri raporu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2018'e ilişkin 'Sektörel Güven Endeksleri' raporunu açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi haziran ayında 91,2 iken, temmuz ayında yüzde 0,7 oranında artarak 91,9 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini ve “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

  • Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 1,9 artarken, hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 1,8 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,3 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuz ayında yüzde 3,1 oranında artarak 97,3 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu yükseliş; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını, “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 3,8, yüzde 3,4 ve yüzde 2,1 arttı.

İnşaat sektörü güven endeksi 77,1 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 75,3 iken, Temmuz ayında yüzde 2,4 oranında artarak 77,1 değerine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 2,3 arttı.

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