İkinci buluşma iş dünyasıyla

Önceki gün bankacılar ve ekonomistlerle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Albayrak, yeni dönemin yol haritası için başlattığı istişare toplantılarının ikincisine iş dünyası temsilcisi STK başkanları ve Türkiye’nin önde gelen sanayicilerinin katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TÜRSAB Başkanı Firuz Barboros Bağlıkaya, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, TİM Başkanı İsmail Gülle’nin yanısıra şu iş adamları katıldı: Murat Ülker, Ferit Şahenk, Ahmet Nazif Zorlu, Abdullah Tivnikli, Vahap Küçük, Ali Kibar ve Cemal Kalyoncu, Bülent Eczacıbaşı, Mehmet Ali Aydınlar, Abdülkadir Konukoğlu, Hüsnü Özyeğin, Hamdi Akın, Nihat Özdemir, Mehmet Torun, Kazım Türker, Tuncay Özilhan, Ahmet Firuzhan Kanatlı, Mehmet Cengiz, Hasan Çolakoğlu ve Ahmet Çalık.

“DEĞERLENDİRMELERİ BİRİNCİ ELDEN ALDIK”

Toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından resimler paylaştı ve toplantıda konuşulanlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, “Politikalarımız kapsamında; orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz. Bugün iş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik” denildi. Albayrak açıklamasının devamında, bir kez daha tüm paydaşların katkıları ile ayakları yere basan, bu hedeflere odaklanmış bir orta vadeli program oluşturma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

NELER KONUŞULDU?

Toplantı sonrası bakanlıktan yayımlanan Berat Albayrak imzalı açıklamada ise gerçekleşen toplantı kapsamında enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme sağlanması, bütçe disiplini, Türkiye’nin yeni döneme ilişkin potansiyelinin belirlenmesi gibi tüm konu başlıklarında katılımcıların görüşlerinin dinlendiği belirtildi.

6 maddelik yol haritası

Toplantıda belirlenen konular ve alınması gereken aksiyonlar ana başlıklar halinde sıralandı. Belirlenen yol haritasına ilişkin şu başlıkların öne çıktığı ifade edildi:

* Mali alanda atılacak adımlarla enflasyon ile mücadele sürecine azami katkı verilecektir.

* Açıklanacak yeni plan (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacaktır.

* Yeni planın ve atılacak adımların enflasyon ile mücadele için vereceği katkı kısa sürede görünür olacak ve tedbirler kararlılıkla alınacaktır.

* Enflasyonla mücadele, büyüme hedefleri kapsamında atılacak adımlar ile eşgüdüm içerisinde, bütüncül bir yaklaşımla ve birbirini tamamlayıcı politikalar ile yürütülecektir.

* 2018 Mali yılı için kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınmaya başlanmıştır.

* Kamu nakit varlıklarının tek elden yönetilmesi ve verimliliğini sağlayacak olan tek hazine hesap uygulamasının yaygınlaştırılması ile alakalı yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir.

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