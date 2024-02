DAP Yapı gayrimenkulün ‘en itibarlı markası’ seçildi

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterdiği ilk günden bu yana, yatırım yaptığı bölgelere değer katma vizyonuyla hareket eden ve sanatsal mimariyi konforla buluşturan DAP Yapı, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde “en itibarlı gayrimenkul markası” seçildi.

Bilindiği gibi her yıl düzenlenen ve bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen The ONE Awards töreninde; 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlenen yılın itibar ve değerini en çok artıran markalar ödüllendirildi.