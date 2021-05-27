DAP Yapı’dan Nişantaşı’na ‘Sağlıklı Evler’

‘Sağlıklı Ev’ konseptinin ilkini Çekmeköy Ormanköy projesiyle gerçekleştiren DAP Yapı, aynı konsepti şimdi Nişantaşı’na taşıdı. Lokasyon olarak Amerikan Hastanesi ile Ihlamur Kasrı arasında yer alan, lüks marka ve restoranlara kapı komşusu olan proje, Nişantaşı’nda ‘Lüksün Ötesini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.

TÜRK LİRASI İLE VADELİ SATIŞ YAPARAK %100’ÜN ÜZERİNDE PRİM KAZANDIRACAĞIZ

Sadece Türkiye’de değil dünyada da parmakla gösterilecek bir proje geliştirdiklerinin altını çizen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz: “Emlak Konut Güvencesi ve Dap Yapı vizyonuyla hayata geçecek olan bu proje; iki kıtayı birbirine bağlayan dünya başkenti İstanbul’umuzun gözbebeği Nişantaşı’nda, yıllar sonra bile değerine değer katacak bir eser olacak. Nişantaşı bölgesindeki konutların neredeyse tamamı döviz ile satılıyor. Biz Dap Yapı olarak, dövizin ağırlıklı olduğu bu piyasada Türk lirası ile vadeli satış yaparak, konut alıcısını hem kur riskinden koruyor hem doğru bir yatırım yaparak kazanç elde etmelerini sağlıyor hem de sağlıklı ev konseptimizle sağlıklı ve güvenli bir yaşam sunuyoruz. Nişantaşı ve civarında yer alan bölgede son 10-15 yılda yapılan konutların piyasa değerlerini incelediğimizde, ön talep dönemi fiyatlarımızın bölgenin %40 altında olduğunu görüyoruz. Bu nedenle projemizin %100’ün üzerinde bir prim potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz.’’ dedi.

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NİŞANTAŞINDA BİR İLK: BAHÇE VİLLA KONFORU

Dap Yapı, Nişantaşı’nda konut ve yaşam anlamında lüks ile doğayı buluşturuyor ve bir ilki gerçekleştiriyor. Bahçe Villa konforunu, Nişantaşı’nda şehrin kalbine taşıyor. İlk defa sunulan bu bahçe villa yaşam seçeneğinde, evinize ister binadan isterseniz bahçenizden gireceksiniz.

Çocuklarınız bahçede oynarken, havuzunuzda keyifle vakit geçireceksiniz.

DAİRE BÜYÜKLÜĞÜNDE TERASLAR

Doğanın ‘iyileştirme’ gücünün ön plana çıkarıldığı Dap Yapı Nişantaşı Koru projesinde temiz hava ve bol oksijen; daire büyüklüğünde olan villa konforundaki teraslar, salonlar, yatak odaları ve mutfaklardan evinizin içine dolacak. Başta Ihlamur Kasrı olmak üzere komşusu olduğunuz 60 bin metrekare alana sahip adeta küçük bir orman olan koru alanından gelen bol oksijen sayesinde, şehrin merkezinde olmanıza rağmen, kendinizi ormanda yaşıyormuş gibi zinde hissedeceksiniz.

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85-760 m2 arasında farklı yaşam seçenekleri sunulan ve az sayıda daire bulunan projedeki yaşam alanlarının tamamı yüksek tavanlı, geniş ve ferah daire planları ile sunuluyor.

AP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz.

SAĞLIKLI EVLERLE KORONANIN YAŞAM AŞISINI YAPTIK

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sürecini, gayrimenkul sektörü açısından deprem gibi bir mihenk taşı olarak gördüklerine dikkat çeken Yılmaz “Nasıl deprem öncesi ve sonrası vardı, artık Covid öncesi ve sonrası olacak. Çekmeköy’de 58 bin 300, Nişantaşı’nda 18 bin kişilik hedef kitlenin beklentilerini aldık, fikrini dinledik. Bu bilgileri Dap yapı uzmanlığı ile harmanlayarak, Covid 19 salgını sonrası Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tescillenmiş Sağlıklı Ev konseptini geliştirdik” dedi. Nişantaşı projesini de bu konsept çerçevesinde şekillendirdiklerini belirten Ziya Yılmaz sağlıklı ev kriterlerini ise şöyle sıraladı:

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SAĞLIKLI EV NASIL OLUR?

1- İhtiyaç duyulduğu anda yürüyerek çıkılabilecek yükseklikteki evlere sağlıklı ev diyoruz.

2- Sağlıklı evlerde bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona yer vermelisiniz. Nişantaşı projemizi, tamamen kişiye özel detayların düşünüldüğü ‘lüks tekne’ ve villa konforu mantığıyla tasarladık.

3- Sağlıklı ev, orman, koru veya yeşil alana sahip olmalı. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki; yeşillikler içinde yapılan spor aktiviteleri hem fiziksel hem de ruhsal anlamda kronik hastalıklara da iyi geliyor. Biz bu anlamda tamamen ‘orman içi’ mantığıyla Nişantaşı’nda yeşil bir proje hayata geçiriyoruz.

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4- Dördüncüsü ise havalandırma sistemi… Bu açıdan bakıldığında ‘Sağlıklı Ev’ dediğinizde, her dairenin havalandırma sisteminin korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun olarak tasarlanması ve kesinlikle birbirinden ‘bağımsız’ olması ve doğal havalandırma olması gerekiyor.

5- Beşinci ve son kriter ise en son deprem yönetmeliğine göre inşa ediliyor olması…

CITY’S’E 300 METRE, ABDİ İPEKÇİ’YE 650 METRE

Nişantaşı Koru projesi, San Francisco'daki Union Square ve New York’taki 5. Cadde gibi Dünyanın önde gelen lüks ve prestijli markalarının yer aldığı Abdi İpekçi Caddesi’ne 650 metre, City’s Alışveriş Merkezi’ne ise 300 metre mesafede bulunuyor.