Ekonomi DAP halka arz ediliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

DAP halka arz ediliyor

Pandemi döneminde geliştirdiği ‘Sağlıklı Ev’ konseptini gayrimenkul sektörüne kazandıran DAP Gayrimenkul Geliştirme, Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde halka açılıyor. DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek.

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Haber Merkezi Diğer
DAP halka arz ediliyor
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz

DAP Holding iştiraklerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. hisseleri Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde halka arz ediliyor… 41 yıllık geçmişiyle, gayrimenkul sektörüne sembol eserler kazandıran ve markalı konut sektörünün ciro şampiyonu olan DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olarak belirlendi.

Yüksek satış ve proje geliştirme becerisine sahip olan şirket, 41 yılda edindiği tecrübe ve sektördeki güçlü konumuyla şehrin merkezinde ve doğru lokasyonlarda, özellikle üst gelir grubundan alıcıların yoğun talep göstereceği projelere odaklanıyor.

‘SAĞLIKLI EV’LERİ SEKTÖRE KAZANDIRDI

DAP Gayrimenkul Geliştirme son olarak Emlak Konut GYO güvencesi ve DAP vizyonuyla, İstanbul Altunizade’de Validebağ Konakları, Çekmeköy’de Ormanköy ve Nişantaşı’da Nişantaşı Koru projelerine imza attı. Şirket, bu yıl teslimleri planlanan Ormanköy projesiyle Türkiye’de ilk defa ‘Sağlıklı Ev’ konseptini sektöre kazandırdı. Yapımı devam eden Nişantaşı projesiyle ise sağlıkla lüksü bir araya getirerek, lüks tekne mantığında, kişiye özel çözümlerin olduğu konutlar tasarladı.

CİRO ŞAMPİYONU PROJELER ÜRETİYOR

Satış rakamlarına bakıldığında Ormanköy projesi; Emlak Konut GYO’nun yıl bazlı satış raporunda, 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon TL satış cirosuyla Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu. Nişantaşı Koru projesi ise, yine Emlak Konut GYO’nun 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre 818 milyon TL ve 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1.4 milyar TL satışla ve 2021 yılının tamamında 1.8 milyar TL satışla ciro şampiyonluklarına imza attı.

‘SAĞLIKLI EVLER’İ LEVENT’E GETİRİYOR

Bunun yanında yeni yatırımlar için kolları sıvayan DAP Gayrimenkul Geliştirme, Emlak Konut GYO güvencesi ile Levent’teki geliştireceği arazide bölgenin en büyük konut projesine imza atacak.Şirket, bu arazinin 53 bin 500 metrekaresinde konut geliştiriyor. Geri kalan bölüm ise okul ve koru alanı oluyor. Bu proje ayrıca, koruya ve yeşil alana komşu lokasyonuyla dikkat çekiyor. İstanbul’un tam kalbinde, bölgenin en büyük projesi olan bu yeni yatırım, az katlı mimarinin en başarılı örneklerinden birini sergilemenin yanında, doğayla iç içe, country tarzı bir yaşam sunuyor.

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