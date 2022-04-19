Dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu

Stellantis Rusya'ya uygulanan küresel yaptırımların lojistik sıkıntılarına yol açtığını ve buradaki faaliyetlerin sonlandırıldığını duyurdu.
Şirketten konu hakkında yapılan açıklamada "Yaptırımların günden güne artması ve lojistik sıkıntılar nedeniyle Stellantis yaptırımlara uygun şekilde Kaluga'daki üretim faaliyetlerini sonlandırdı." ifadelerine yer verildi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat tarihinden bu yana birçok yabancı şirket ülkedeki faaliyetlerini sonlandırdı veya geçici olarak askıya aldı.
Stellantis işgal sonrası Rusya'ya araç ithalatını ve ihracatı durdurmuştu. CEO Carlos Tavares Mart ayının sonunda parça tedarik sorunları nedeniyle Kaluga tesisini kapatmak zorunda kalabileceklerini duyurmuştu.