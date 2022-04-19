Asgari ücret artacak mı? Bakan Bilgin'den son dakika 'Asgari Ücret' açıklaması Asgari ücret yükselecek mi? sorusu bir süredir gündemde konuşulan konulardan birisiydi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. 2022 yılı için net 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret artacak mı? İşte Bakan Bilgin'in açıklaması...

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