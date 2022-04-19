Asgari ücret artacak mı? Bakan Bilgin'den son dakika 'Asgari Ücret' açıklaması

Milyonlarca tavandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Bilgin asgari ücrette artış yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu da yanıtladı.
ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI?
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin, "Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz." açıklamasında bulundu.
2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2022 yılı tutarının brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti.