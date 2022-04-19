Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Asgari ücret artacak mı? Bakan Bilginden son dakika Asgari Ücret açıklaması
ÖZGÜN HABERLER

Asgari ücret artacak mı? Bakan Bilgin'den son dakika 'Asgari Ücret' açıklaması

Asgari ücret yükselecek mi? sorusu bir süredir gündemde konuşulan konulardan birisiydi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. 2022 yılı için net 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret artacak mı? İşte Bakan Bilgin'in açıklaması...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? Asgari ücret yükselecek mi? Bakan Vedat Bilgin açıkladı
Özgün

Milyonlarca tavandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Bilgin asgari ücrette artış yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu da yanıtladı.

ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI?

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin, "Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz." açıklamasında bulundu.

Emekli Bayram İkramiyelerinin ne zaman ödeneceği belli oldu: Bayram ikramiyeleri ne kadar yatacak?
ÖZGÜN
Emekli Bayram İkramiyelerinin ne zaman ödeneceği belli oldu: Bayram ikramiyeleri ne kadar yatacak?

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 yılı tutarının brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti.

Bayram ikramiyesi artacak mı?: Bakan Bilgin ödeme yapılacak miktarı ve zamanı açıkladı
EKONOMİ
Bayram ikramiyesi artacak mı?: Bakan Bilgin ödeme yapılacak miktarı ve zamanı açıkladı
Putinden hisse darbesi

Putin'den hisse darbesi

10 gün içinde işlemlere son verecekler.
Enkazın ortasında iftar

Enkazın ortasında iftar

Saldırılara rağmen evlerini terk etmediler.
Burası cennet gibiydi

​Hayalini kurup ailecek inşa ettiler: Taşındıkları gün savaş başladı.

Veysel Karani'nin torunu açıkladı

Veysel Karani'nin torunu açıkladı

​İki yılın ardından Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor mu?

Polis 'intikam alındı' notu paylaşan saldırganların peşinde.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Batı'nın İslamofobik saldırılarına tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.