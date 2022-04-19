Emekli Bayram İkramiyelerinin ne zaman ödeneceği belli oldu: Bayram ikramiyeleri ne kadar yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bayram ikramiyeleriyle ilgili olarak "Bu konuda henüz bir kararımız yok. İkramiye 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda maliyeti 25 milyar lira." dedi. Peki, emekli ikramiyeleri ne kadar olacak?

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında emekli ikramiyeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu:

Emekliye bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum. 2021'DE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADARDI?

2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yıl da bu rakam 1.100 liraya çıkartılmıştı.