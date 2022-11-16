Ekonomi Endonezya Devlet Başkanı Widodo G20 Zirvesinde liderlere seslendi Savaşı durdurmalıyız
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Endonezya Devlet Başkanı Widodo G20 Zirvesi’nde liderlere seslendi: Savaşı durdurmalıyız

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin temsil edildiği G20 Zirvesi’nde liderlere seslenerek “savaşı durdurmalıyız” çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Endonezya Devlet Başkanı Widodo G20 Zirvesi’nde liderlere seslendi: Savaşı durdurmalıyız
Endonezya Devlet Başkanı Widodo

Widodo, Endonezya’nın ev sahipliğinde 15-16 Kasım'da Bali’de düzenlenen 17'nci G20 Liderler Zirvesi’nde basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında Polonya’nın dün Ukrayna sınırında köye bir füzenin düşmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Polonya’daki duruma ilişkin olarak tüm taraflara serinkanlılığın korunması ve gerilimin artmasından kaçınılması çağrısında bulunuyorum.” dedi.

Widodo, ABD Başkanı Joe Biden’ın da ilk bilgilerin Polonya'ya düşen füzenin, Rusya tarafından fırlatılması olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini ifade ettiğini hatırlattı.

Son dönemde özellikle Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilimi işaret eden Endonezya Devlet Başkanı Widodo, “Ben her zaman savaşın yıkım getireceğini söyledim. Bu yüzden savaşı durdurmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Widodo, zirve kapsamında toplam hacmi 1,5 milyar dolarlık bir salgın fonunun oluşturulmasına karar verildiğini belirtti.

Widodo, dün zirvenin açılış konuşmasında da, "Sorumluluk sahibi olmak, savaşı bitirmemiz anlamına geliyor. Savaş bitmezse, dünyanın ilerlemesi zor olacak. Savaş bitmezse, gelecek nesiller için sorumluluk almak zor olacak. Savaşın, ikinci bir soğuk savaşa dönüşmesine izin vermemeliyiz. Dünya, ikinci bir soğuk savaşa düşmemeli. “ ifadelerini kullanmıştı.

Liderlerin iki gün süren toplantılarının ardından 52 madde halinde yayımlanan G20 Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde de Rusya’ya Ukrayna’dan koşulsuz şekilde tamamen çekilmesi çağrısında bulunulmuştu.

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