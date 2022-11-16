Kremlin'den tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin görüşebilir

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın 19 Kasım'da sona erecek olan tahıl anlaşmasının uzatılması için henüz herhangi bir taahhütte bulunmadığı ancak Karadeniz tahıl anlaşmasıyla ilgili endişelerini gidermeye yönelik ilerleme kaydedildiği belirtildi.

'GEREKLİ GÖRÜLÜRSE...'

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gerekli görülmesi halinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili birkaç saat içinde görüşebileceklerini de belirtti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik olumlu gelişmeler var, ancak önceki anlaşmaların tam olarak uygulanmasını sağlamak gerekiyor" dedi.



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