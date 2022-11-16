Dünya Kremlinden tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama Erdoğan ve Putin görüşebilir
ASYA

Kremlin'den tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin görüşebilir

Kremlin'den yapılan açıklamada gerekli görülmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in tahıl anlaşması için görüşebilecekleri belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
Kremlinden tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin görüşebilir
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Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın 19 Kasım'da sona erecek olan tahıl anlaşmasının uzatılması için henüz herhangi bir taahhütte bulunmadığı ancak Karadeniz tahıl anlaşmasıyla ilgili endişelerini gidermeye yönelik ilerleme kaydedildiği belirtildi.

'GEREKLİ GÖRÜLÜRSE...'

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gerekli görülmesi halinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili birkaç saat içinde görüşebileceklerini de belirtti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik olumlu gelişmeler var, ancak önceki anlaşmaların tam olarak uygulanmasını sağlamak gerekiyor" dedi.


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