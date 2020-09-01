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Eskişehir haberleri: Sanayici dertli, çalışacak işçi bulamıyoruz

Sanayici dertli: Çalışacak işçi bulamıyoruz

Sanayi esnafı işçi bulma problemi yaşıyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan çoğu firmanın, özellikle pandemi sonrasında üretim yaptıkları fabrikalarında işçi bulma sıkıntısı çektiği, patronların işçi beklediği belirtiliyor.

Haber Merkezi İHA
Sanayici işçi bulamıyor.
Sanayici işçi bulamıyor.

Tüm dünyayı yakından etkileyen koronavirüs (Covid-19) sürecinde sanayiciler de bir çok zorluk yaşadı. Fakat normalleşme sürecinin başlaması ve çarkların adeta yeniden dönmeye başlaması ile birlikte fabrikalar çalıştıracak işçi bulma konusunda zorluklar çekiyor.

  • Üretimlerini hızlandırmak isteyen firma sahipleri, istihdam oranını arttırmak istese de elaman bulamıyor. Firmalar, fabrikalarında çalışan işçilerle maksimum verimi almak istese de, ellerinde bulunan elemanların yetmemesi sebebiyle, gerekli üretimi yapamıyorlar. Yeterli işçi bulunması durumunda ise üretimin daha da artacağı, ekonomiye daha fazla katkı sağlanacağı belirtiliyor.

İHA
Sanayi esnafı işçi bulma problemi yaşıyor.

“Eskişehir’de işçi bulmakla ilgili ciddi sıkıntılar mevcut”

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’de çalışan bulma konusunda ciddi sıkıntıların olduğunu söyleyerek, “Şu anda işten çıkartma yasağı var ve doğal olarak insanların önemli bir kısmı bu kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor, ama işçi de çıkartamıyor. Bu sebepten dolayı fazla elamanı ya da işçisi varsa da kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor. Böyle olunca zaten işsizlik oranları 12,8 seviyesinde.

Yeni eleman istihdama katılım oranları Türkiye’de her geçen gün daha da düşüyor. Her ne kadar genç işsizlik oranı yüksek olsa da, istihdama katılma oranı çok düşük. Bu anlamda Eskişehir’de işçi bulmak ile ilgili ciddi sıkıntılar mevcut” diye konuştu.

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“Şu an insanları istihdam etmek için her türlü yola başvuruyoruz ama ne yazık ki bir sonuca ulaşamadık”

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir firma sahibi Sayat Çakır, kendileri dahil birçok fabrikanın personel bulma konusunda sıkıntı çektiğini ifade etti.

  • İstihdam için her türlü yola başvurduklarını ifade eden firma sahibi Sayat Çakır, “Şu an mevcut durumda zorluk yaşanıyor açıkçası. Personel bulabileceğimiz kaynaklarda şu an bir kısıt var. Galiba bu hem insanların pandemi dolayısıyla çekincelerinden kaynaklı. Ama genel olarak baktığımızda ciddi bir sıkıntı görüyoruz. Personel bulamıyoruz. İlanlarımızı veriyoruz. İnternet ortamında da bunu desteklemeye çalışıyoruz.

İş-Kur tarafı zaten pandemi dolayısıyla kapandı. Toplu görüşme şu anda yapma şansınız da yok. Şu an insanları istihdam etmek için her türlü yola başvuruyoruz, ama ne yazık ki bir sonuca ulaşamadık. Olabildiğince elimdeki insan kaynağı ile maksimum verim almaya çalışıyorum, ama şu içeride bulunan insan kaynağı kadar bu kadar daha insan gelse benim ihtiyacım var. Sırf benim de değil. Organizede bulunan bir çok fabrikanın durumu bu şekilde. Her zaman diyoruz ülkenin kurtuluşu üretimde, ihracatta diye. Biz de bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Tek amacımız bu. Buradaki en büyük kısıtımız personel alanında yaşıyoruz. Bizim önümüzde gördüğümüz en büyük engellerden biri bu" dedi.

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Sanayinin devleri belli oldu: İşte en büyük 50 şirket!
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İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı.​
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İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre, 2019 yılında listenin tepesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ yer aldı.​
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Listede Ford Otomotiv 37 milyar 71 milyon lira üretimden satışlarıyla ikinciliğini, Toyota Otomotiv de 25 milyar 851 milyon lira üretimden satışlarıyla üçüncülüğünü korudu.​
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İşte İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı listede yer alan 50 şirket..
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1. TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (87 milyar 949 milyon TL'lik satış)
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2- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (37 milyar 70 milyon TL'lik satış)
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3- Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. (25 milyar 850 milyon TL'lik satış)
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4- Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. (24 milyar 635 milyon TL'lik satış)
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5- Star Rafineri A.Ş. (20 milyar 831 milyon TL'lik satış)
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6- Arçelik A.Ş. (18 milyar 618 milyon TL'lik satış)
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7- TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (17 milyar 214 milyon TL'lik satış)
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8- İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (16 milyar 391 milyon TL'lik satış)
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10- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (14 milyar 146 milyon TL'lik satış
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11- Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. (12 milyar 591 milyon TL'lik satış)
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12- Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (10 milyar 903 milyon TL'lik satış)
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13 - Çolakoğlu Metalurji A.Ş. (10 milyar 338 milyon TL'lik satış)
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14- Mercedes-Benz Türk A.Ş. (9 milyar 943 milyon TL'lik satış)
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16- İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. (9 milyar 803 milyon TL'lik satış)
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17- PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. (9 milyar 233 milyon TL'lik satış)
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18- TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (8 milyar 677 milyon TL'lik satış)
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19- EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (8 milyar 515 milyon TL'lik satış)
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20- BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. (8 milyar 359 milyon TL'lik satış)
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21- Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. (7 milyar 834 milyon TL'lik satış)
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22- Aygaz A.Ş. (7 milyar 96 milyon TL'lik satış)
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24- Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. (6.821 milyon TL'lik satış)
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26- KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. (5 milyar 947 milyon TL'lik satış)
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27- Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. (5 milyar 833 milyon TL'lik satış)
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28- Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. (5 milyar 590 milyon TL'lik)
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29- Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. (5 milyar 280 milyon TL'lik satış
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30- Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. (5 milyar 240 milyon TL'lik satış)
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31- Bosch San. ve Tic. A.Ş. (5 milyar 235 milyon TL'lik satış)
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32- Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (5 milyar 142 milyon TL'lik satış)
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33- Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. (5 milyar 064 milyon TL'lik satış)
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34- Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. (4 milyar 788 milyon TL'lik satış)
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35- Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. (4 milyar 735 milyon TL'lik satış)
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36- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (4 milyar 599 milyon TL'lik satış)
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37- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (4 milyar 440 milyon TL'lik satış)
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38- Eti Bakır A.Ş. (4 milyar 403 milyon TL'lik satış)
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39- Hayat Kimya Sanayi A.Ş. (4 milyar 218 milyon TL'lik satış)
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40- Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. (4 milyar 183 milyon TL'lik satış)
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41- Kroman Çelik Sanayii A.Ş. (4 milyar 11 milyon TL'lik satış)
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42- Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. (3 milyar 965 milyon TL'lik satış)
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43- Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. (3 milyar 883 milyon TL'lik satış)
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44- Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. (3 milyar 828 milyon TL'lik satış)
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45- Coca-Cola İçecek A.Ş. (3 milyar 790 milyon TL'lik satış)
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46- AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (3 milyar 722 milyon TL'lik satış)
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47- Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. (3 milyar 707 milyon TL'lik satış)
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48- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (3 milyar 651 milyon TL'lik satış)
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49- Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. (3 milyar 544 milyon TL'lik satış)
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50- Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. (3 milyar 426 milyon TL'lik satış)
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51- BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (3 milyar 396 milyon TL'lik satış)
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52- Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. (3 milyar 386 milyar TL'lik satış)
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25- Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. (6 milyar 450 milyon TL'lik satış)
Sanayinin devleri belli oldu: İşte en büyük 50 şirket!
İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019" araştırmasına göre TÜPRAŞ, 87 milyar 949 milyon liralık satış rakamıyla ilk sırada yer aldı. Ford ikinci, Toyota ise üçüncü sıradaki yerini korudu. Listeye ilk kez giren Star Rafineri ise 5. sırada yer buldu.

Türkiye’nin savunma sanayi üssü: Milli ve yerli silahlarımız burada üretiliyor
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) ihtiyacını karşılamak amacıyla Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) fabrikalarında yerli ve milli silahlar üretiliyor.
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Türk mühendisi ve işçisinin birlikte üretip geliştirdiği MPT-76, MPT55, KNT-76 ve JMK Bora-12 gibi önemli silahlar Türkiye’nin gururu haline geldi. Kırıkkale’ye savunma sanayi üzerine fabrikalar kuran özel sektör firmaları, Türkiye’nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurduğu fabrikalarda silahların tamamlayıcı parçalarını ve aksesuarlarını üretmek için 7 gün 24 saat mesai harcıyor. Ayrıca bu fabrikalarda 2 bin 500 kişiye de iş istihdamı sağlanıyor.
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Ülkenin farklı illerinden kente yatırımcıların gelmeye başladığını ifade eden Kırıkkale Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Varlı, Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek fabrikaların Kırıkkale’ye kurulacağını söyledi.
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Kırıkkale’nin Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) ile birlikte kurulan bir şehir olduğunu ifade eden Varlı, “Türkiye’nin ilk ve tek Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. İlk kuruluşunda 65 parsel vardı İhtisas Sanayi Bölgesi’nde. Tabii bu parsellerin büyüklükleri 3 bin metre ile 10 bin metre arasında olduğu için farklı büyüklüklerde ihtiyacı olan fabrikalar, bu parselleri birleştirme ihtiyacı duydular. Bu manada 65 parselden 30 adet fabrika çıkacak. Şu anda arsa tahsislerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Faal durumda 4 tane fabrikamız var. Bir fabrikamız da bitmek üzere, Temmuz sonu itibarıyla imalata başlayacak İhtisas Sanayi Bölgemizde. Biliyorsunuz Kırıkkale savunma sanayisinin üssü konumunda. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ile beraber kurulan bir şehir Kırıkkale. Dolayısıyla savunma sanayi şehri dedi.
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Ana fikre uygun olarak Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulduğunu kaydeden Varlı, Türkiye’nin farklı illerindeki yatırımcılar şehrimize gelmeye başladı. Şu an itibariyle arsa tahsislerimiz devam ediyor. Arsa metrekarelerimiz 65 TL civarında 5. derece teşvik kapsamında Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. Bu manada inşallah kısa zamanda arsa tahsisleri bitecek ve fabrika inşaatları hızlı bir şekilde devam edecek. Şu anda devam eden ve ruhsat aşamasında olan 4 fabrika inşaatımız olacak. Bunlarla beraber toplam sayımız fabrika sayımız 10’u bulmuş olacak. İnşallah önümüzdeki yıl sonu itibariyle Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin tamamı dolmuş olacak ve ülkemizin savunma sanayi ihtiyacına, savunma sanayisine yönelik silah, mühimmat parçası ve savunma sanayisine yönelik ihtiyacına cevap verebilecek pozisyona gelecek ifadelerini kullandı.
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Yıl sonu itibarıyla ilah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 2 bin 500 kişi istihdam edileceğini ifade eden Varlı, “Kırıkkale, savunma sanayisinin merkez üssü olmaya aday bir şehir. Bir sloganımız var bizim, Kırıkkale Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ile kurulan bir şehir olduğu için ‘silaha adını veren şehir Kırıkkale’ sloganımız da bu. İnşallah 2 yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek fabrikalarımız şehrimizde kurulmuş olacak. Şu anda hızlı bir şekilde Organize Sanayi Bölgesi’nin tahsisleri de devam ediyor. İnşaatlarımız da devam ediyor” şeklinde konuştu.
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Kırıkkale’ye yatırım yapan Ordu Savunma Sanayi (OR-SAV) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Demirel ise çalışmalarıyla alakalı şunları dile getirdi:
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“Firmamız 1985 yılında kurulmuş olup, 35 yıldır savunma sanayi alanında faaliyet göstermekteyiz. Türkiye’nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 3. fabrikamızı açmış bulunmaktayız. OR-SAV ailesi olarak 280 kişiye istihdam sağlamaktayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği yerli ve milli duygulardan yola çıkarak Türkiye’nin milli savunmada bir paydaşı olarak ara vermeden üretimlerimize devam etmekteyiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak Bey’e, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Bey’e, Kırıkkale’de bize her alanda destek olan Valimiz Yunus Sezer Bey’e teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
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Türkiye’nin savunma sanayi üssü: Milli ve yerli silahlarımız burada üretiliyor
Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yerli ve milli olarak üretilen silahlarla dikkat çeken Kırıkkale'nin ülkenin savunma sanayi üssü haline getirilmesi hedefleniyor.


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