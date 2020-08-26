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Ekonomi 1200 yatırım için teşvik onayı çıktı 33 bin kişiye iş kapısı açılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

23 milyar liralık 1200 yatırım için teşvik belgesi verildi

1200 yatırım için teşvik onayı çıktı: 33 bin kişiye iş kapısı açılacak

Koronavirüs salgınında temmuz ayı başında başlayan normalleşme süreciyle birlikte yatırımlar da tekrardan artmaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuz ayında sabit yatırım tutarı yaklaşık 23 milyar lira olan projeler için 1200 yatırım teşvik belgesi verdi. Söz konusu yatırımlarla 33 bin kişiye iş kapısı da açılmış olacak.

Haber Merkezi AA
Düzenlenen 1200 yatırım teşvik belgesi ile 33 bin kişiye istihdam sağlanacak.
Düzenlenen 1200 yatırım teşvik belgesi ile 33 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın temmuz ayı yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temmuzda 1200 yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

33 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 22 milyar 467 milyon 137 bin 805 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 33 bin 174 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

  • Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 150 milyon 344 bin 758 lira olan ve 7 bin 606 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 217 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgesi sayısı 142, sabit yatırım tutarı 2 milyar 87 milyon 873 bin 154 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı da 6 bin 215 oldu.

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