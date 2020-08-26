Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti. Düzenlediğimiz bin 200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Varank
Bakan Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti. Düzenlediğimiz bin 200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık" dedi.

Varank, "İlk 7 ayın yatırım talebi geçen senenin yüzde 28 üzerinde. Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz" şeklinde konuştu.

1200 yatırım için teşvik onayı çıktı: 33 bin kişiye iş kapısı açılacak
EKONOMİ
1200 yatırım için teşvik onayı çıktı: 33 bin kişiye iş kapısı açılacak

Abone Ol Google News
Reis bana bisiklet gönderir misin?

Reis bana bisiklet gönderir misin?

​CİMER'e yazıp yolladı, kuzeniyle de iddiaya girdi...
PKKnın zehir ağına darbe

PKK'nın zehir ağına darbe

'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başladı.
Erdoğan konuşuyor

​Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıl Dönümü kutlamalarında hitap ediyor.

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

​Canlı Hayvan Pazarı, satışlarda patlama etkisi oluşturdu.
Gol makinesi geliyor

Gol makinesi geliyor

​​117 maçta 103 gol ve 31 asistle oynadı.

Cinsel saldırıda bulunduğu genç kız canına kıymıştı.

33 bin kişiye<br>iş kapısı açılacak

33 bin kişiye
iş kapısı açılacak

​23 milyar liralık 1200 yatırım için onay çıktı.
Celtic yolcusu

Celtic yolcusu

​Trabzonspor yönetimi, gelen teklif sonrasında satışa onay verdi.

Esnek çalışma<br>dönemi başlıyor

Esnek çalışma
dönemi başlıyor

​Erdoğan'ın imzasıyla resmen yürürlüğe girdi.
İtfaiye ekibine<br>tüfekle ateş açıldı

İtfaiye ekibine
tüfekle ateş açıldı

​Orman yangınına müdahale için gitmişlerdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.