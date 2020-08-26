Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti. Düzenlediğimiz bin 200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 26 Ağustos 2020, 11:32 Son Güncelleme: 26 Ağustos 2020, 11:43 Yeni Şafak