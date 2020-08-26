Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti. Düzenlediğimiz bin 200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık" dedi.
Varank, "İlk 7 ayın yatırım talebi geçen senenin yüzde 28 üzerinde. Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz" şeklinde konuştu.
Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti.
📌Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık
📌İlk 7 ayın yatırım talebi geçen senenin %28 üzerinde.
💡Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz. pic.twitter.com/pUnO6a1MEQ
Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti.