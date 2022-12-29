Ekonomi EYTde mutlu son Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilikte yaş şartı olmadığını müjdeledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EYT'de mutlu son: Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilikte yaş şartı olmadığını müjdeledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda milyonlarca kişinin uzun süredir beklediği müjdeyi verdi. Prim gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduran herkes kaç yaşında olduğuna bakılmaksızın emeklilik hakkını kazandı. Erdoğan, “Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYTde mutlu son: Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilikte yaş şartı olmadığını müjdeledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “EYT düzenlemesi ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor” dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yıllardır beklediği müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan aldı. Dün akşam Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen EYT toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, müjdeyi “Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor” sözleriyle verdi.

SİSTEM YERLİ YERİNE OTURMUŞ OLACAK

EYT düzenlemesinin uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini aldığını kaydeden Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle: 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayan çalışanların emeklilik yaşıyla ilgili beklentileri adımın müjdesiyle kendilerine desteği sergileme yoluna gidiyoruz. Devlet için büyük bir fedakarlık anlamına gelen bu düzenleme ile birlikte artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum. Her konuda ve her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi de milletimiz için yapıyor milletimize adıyoruz. Ülkemizde emekli olabilmek için 3 şartı; prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerekiyor.

HERKES İÇİN GEÇERLİ

  • Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Yaş şartı olmadan olmadan emekliliğe imkan saplayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.

PRİM TEŞVİKİ GETİRİLİYOR

(EYT) Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. İşverenlerin kıdem tazminatı ödemelerinde güçlük çekmemeleri için KGF destekli bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. Bu çalışanlar için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışanların bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır.

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