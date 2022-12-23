Asgari ücret 8 bin 506 lira: Bir yıllık artış yüzde 100'e ulaştı

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 2023 yılı asgari ücreti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’un da katıldığı basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu. Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıkladı. Buna göre temmuz ayına göre asgari ücrette yüzde 54,66, yılbaşına göre yüzde 100 artış gerçekleşti. Toplantıda yer almayan Türk-İş’e de her kesimin kendi öncelikleri, hassasiyetleri, çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyduğu mesajı gönderen Erdoğan, “Bize düşen görev, ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli, en sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne de işverenlerimizin üzerine, altından kalkamayacakları bir yükün bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz” şeklinde konuştu.

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UZLAŞMA İÇİN GAYRET SARF ETTİK

Taraflar arasında makul bir noktada uzlaşma sağlanabilmesi için samimi gayret sarf ettiklerinin altını çizen Erdoğan, rakamın Türkiye’nin genel ekonomik ve sosyal görünümü ile uyumlu olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücret rakamını belirlerken aynı yaklaşımla hareket ettiklerinden kimsenin şüphesi bulunmaması gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan, “Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz. Adeta akrebin kıskacında yoğrularak gelişen, büyüyen, güçlenen Türkiye'nin gerçekten çok büyük fedakarlıklarla kazandığı imkanları, her bir insanımızın emrine vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

İLMİK İLMİK HESAPLIYORUZ

Geçmiş yıllar ve son bir yıldaki asgari ücret artışlarına ilişkin oranlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu hesapları ilmik ilmik dokuyarak yapıyoruz. Böylece yıl içinde asgari ücrette ortalama yüzde 80 ve kümülatif yüzde 95 oranında artış sağlamıştık” dedi. Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon cenderesinden çıkarma mücadelelerinin meyvelerini toplamaya başladıkları şu kritik dönemde, hem hakları koruyan hem dengeyi gözeten bir yol izlediklerinin altını çizen Erdoğan, “Ama tabii sırtında küfe müfe olmayanlar atıyorlar” dedi.

ARA DÜZENLEME YAPARIZ

Bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla düşeceğini kaydeden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: ”Enflasyonu inşallah yıl ortasında yüzde 30'lu, yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız. Ülkemizdeki her kesimden, her vatandaşımdan hesabını bu hedefe göre yapmasını istiyoruz. Asgari ücreti belirlerken, hem geçmiş kayıpları telafi edecek hem de önümüzdeki yıla dair enflasyon öngörümüzü destekleyecek bir yaklaşım benimsedik. Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak, tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız.

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Çalışanlar için yeni skala

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücrete ilişkin “Bu rakam, bütün çalışanları, sadece asgari ücretle çalışanları değil onun üzerindeki çalışanları da emekçileri de refahtan pay alacakları yeni bir ücret skalasına ulaştıracaktır” diye konuştu. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise, “Her platformda ifade ettiğimiz gibi bu süreçte 3 önceliği vardı. Ülkemizin sürdürülebilir refahı oldu. Çalışanların enflasyon karşısında korunması ve işletmelerimizi ayakta tutarak üretimde devamlılığın sağlanması oldu” konuştu.

Türk-İş’ten rakama tepki

Asgari toplantısına işçi tarafını temsil eden Türk-İş katılmadı. Rakamın belli olmasından sonra Türk-İş’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Asgari ücreti belirleme çalışmaları sadece ücretli kesimi değil, toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir. Kamuoyunun beklentisi maalesef karşılanmamıştır. Asgari ücretin yürürlükte kalacağı dönem boyunca meydana gelecek fiyat artışlarının gerisinde kalması söz konusudur. Ücretli çalışanların satın alma gücü bu nedenle azalmaktadır. Çalışanların satın alma gücünü koruyacak tedbirler uygulanmalıdır” denildi.

İşverene maliyeti 11 bin 759 lira olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin detaylarıyla ilgili bilgileri paylaştı. Buna göre, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücretin 8 bin 506 lira 80 kuruşunu net asgari ücret, 1401 lira 12 kuruşunu SGK Primi ve 100 lira 8 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Bu rakamın 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu SGK Primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.

457 dolara DENK geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni asgari ücretin, bu yılın net asgari ücretine göre ortalama yüzde 74,43 dolar bazında ise yüzde 54,65 arttığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2002 yılı sonuna göre, asgari ücretin reel olarak 2023 yılı için yüzde 264,3, nominal olarak ise 46 katına çıktığına işaret edilerek, "Kamuoyu gündemine taşınan bütün manipülatif döviz dalgalanmalarına rağmen asgari ücret, dolar bazında 457 dolar olarak belirlenmiştir" denildi.

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