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Ekonomi Faiz lobisi bastırıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faiz lobisi bastırıyor

Faiz lobisi bastırıyor

Ekonomi yönetimindeki değişiklikle birlikte faiz lobisi yeniden sahneye çıktı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal üzerinde baskı kurmaya başlayan lobi, bu ay yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında yüksek bir faiz artışı olacağını dillendirmeye başladı.

İbrahim Acar Yeni Şafak
Faiz lobisi; TL’nin dolar ve avro gibi rezerve para birimleri karşısında değer kaybetmesini faizlerin yükseltilmemesine bağlıyor.
Faiz lobisi; TL’nin dolar ve avro gibi rezerve para birimleri karşısında değer kaybetmesini faizlerin yükseltilmemesine bağlıyor.

Ekonomi yönetimini dolar-faiz-enflasyon üçgeninde kıskaca almaya çalışan faiz lobisi, akonomi yönetimindeki değişiklikle birlikte yeniden sahneye çıktı. Milletin vergilerinden oluşan hazine gelirlerine sürekli göz diken lobi, yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal üzerinde baskı kurmaya başladı. Lobi, bu ayki Para Politikası Kurulu toplantısında yüksek bir faiz artışı olacağını iddia ediyor. Ağustos 2018’deki kur saldırısının ardından olduğu gibi Merkez Bankası’nın faizleri arttırmasını isteyen çevreler, Merkez Bankası Başkanı ve ardından da Hazine ve Maliye Bakanı’nın değişmesiyle faiz artışı beklentilerini açıkça dile getirmesi dikkat çekiyor.

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KALKINMANIN DÜŞMANI FAİZ

Faiz lobisi; TL’nin dolar ve avro gibi rezerve para birimleri karşısında değer kaybetmesini faizlerin yükseltilmemesine bağlıyor. Yıllardır bu tezi Türkiye’ye dayatan lobi, yüksek faiz ortamında yüksek miktarda haksız kazanç elde etti. Mayıs 2013’te faizleri yüzde 4,5’e kadar düşürmeyi başaran Türkiye, gezi olaylarıyla durdurulmaya ve ekonomisi çökertilmeye çalışıldı. Ardından FETÖ üzerinden hükümeti düşürmeye çalışan faiz lobisi, 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye’ye diz çöktürmeye girişti ancak başarılı olamadı.

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DÜŞÜK FAİZLE ÇOK ÜRETİM

  • Faizlerin düşük olduğu dönemlerde Türkiye’de kaynaklar, bankalarda tutulmak yerine yatırıma ve üretimde değerlendiriliyor. Bu da beraberinde bol üretim ve daha fazla ihracatı getiriyor. Üretimin artmasıyla birlikte enflasyon da aşağı çekiliyor. Faizlerin yüksek tutulduğu dönemlerde ise bankalar piyasaya kaynak sağlamak yerine topladıkları paraları faizde değerlendirme yoluna gidiyor. Bu da üretimi baltaladığı gibi, yüksek ithalata ve büyük cari açığa yol açıyor.

EKONOMİDE YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizci cephenin aksini söylüyor. “Faiz sebep enflasyon neticedir” diyen Erdoğan, bu tezini dün de dile getirdi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Unutmayın faiz sebep, enflasyon neticedir. Biz bunu aşacağız. Hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız. Vatandaşımızın satın alma gücünü korumak, gelir dağılımını daha da iyileştirmek buna bağlıdır ve bunu başaracağız. Bakanımız ve Merkez Bankası yeni başkanının hedeflemesini temel amaçlarımıza uygun şekilde istikrarlı, şeffaf, öngörülebilir bir seviyeye getireceklerine inanıyorum” dedi.

İŞ DÜNYASI MEMNUN

  • MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik çağrısıyla birlikte, ekonomimizde gözlenen V tipi toparlanmanın hızlanacağına inanıyoruz.”
  • İTO Başkanı Şekib Avdagiç: "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar, Türkiye ekonomisine ilişkin hem yurt dışında hem yurt içinde bakışın 'kısa vadeden, orta vadeye kaymasının' da teminatı oldu.
  • İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomide yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamalar umut verici.
  • TİM Başkanı İsmail Gülle: Cumhurbaşkanımızın açıklamalarındaki serbest piyasanın korunacağına yönelik yapılan vurgu, ülkemizin gerek yatırımlarda gerekse tedarikte güvenilir bir liman olduğunu gözler önüne seriyor.
  • DEİK Başkanı Nail Olpak: Yakın dönemde finansal piyasalardaki istikrar ortamımız ile yaraları güçlü bir şekilde sararak yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz. Bu bağlamda, atılacak yeni adımlarla birlikte Türk lirasına olan güvenin de hızla artacağını düşünüyoruz.
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