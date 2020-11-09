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Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Ağbal Politika araçları kararlılıkla kullanılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası Başkanı Ağbal: Politika araçları kararlılıkla kullanılacak

TCMB Başkanı Ağbal, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal.
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını bildirdi.

  • Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası olarak temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını vurguladı.

Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişimin güçlendirileceğinin altını çizen Ağbal, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" ifadelerini kullandı.

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