Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide ilk 10'a gireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümü sebebiyle, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle bir iklimde, ekonomide yaşadıklarımızın kendi mecrasının ürünü olduğunu kim iddia edebilir?https://t.co/P8EBiaTJcJ — Yeni Şafak (@yenisafak) November 10, 2020

Erdoğan'dan satır başlıkları:

Gazi'nin tavsiyesine uygun şekilde ilim ve akıl yolundan giderek hatırasını yaşatmak yerine onu dogmalaştırmak suretiyle mirasının içini boşaltmaya çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz.

Kendilerini devletin sahibi, Batı'nın kölesi olarak gören vesayetçi anlayışla çarpışa çarpışa ülkemizi cihanşümul hedefleriyle buluşturduk.

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Yıllarca bu ülkeyi siyasi-ekonomik bir avuç elit eliyle adeta babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar her yolu ve yöntemi deneyerek üzerimize geldiler.

OYNAT 00:34 'Türkiye'yi modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı tarihi bir mücadele veriyoruz' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümü sebebiyle, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon prangasıyla modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı şimdi de tarihi bir mücadele veriyoruz' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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Kendilerine içeride imtiyazlarını kaybetmenin vermiş olduğu kin ve nefret dolu mankurtlar bulmakta da zorlanmadılar.

Allah şahittir ki, 'Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek, devletimiz güçlenecek' derken hep samimiydik.

Türkiye bir asır önce başlattığı İstiklal Harbi'ni yeniden ve daha güçlü sürdürdüğü için böylesine derin ve alçakça kuşatmaya maruz kaldı.

Doğu Akdeniz'de somut örneğini gördüğümüz üzere, Türkiye'ye karşı haksız hukuksuz, adaletsiz girişimlerde bulunanların kayıtsız şartsız desteklenmesinin gerekçesini söyleyecek kimse çıkamaz.

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Uğradığımız gizli açık saldırıların bir tarafında kuşkusuz ekonomi vardı. Kredi derecelendirme notlarının objektif verildiğini söyleyen çıkamaz. Batı'da ülkemize yönelik eleştirilerin gerçek olduğunu söyleyecek biri çıkamaz. Ekonomide yaşadıklarımızın kendi mecrasının ürünü olduğunu kim iddia edebilir. Dünyadaki ekonomik sıkıntılar salgınla daha da artmışken Türkiye en az kayıpla süreci yürütmeyi başarmıştır.

Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon prangasıyla modern kapitülasyonlara mahkum etmeye çalışanlara karşı mücadele ediyoruz.

Israrla ekonomimizi kötüleyenlerin gayesinin üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu anlamak için çok derin teknik analizlere gerek yoktur.

Bizim kalkınma politikalarımızın ve uygulamalarımızın merkezinde istihdam yer almıştır. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefini 83 milyonun tamamına yayarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en güzel armağan olacağına inanıyoruz.