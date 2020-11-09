Türkiye’nin yıldızı daha da parlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, CHP’ye tepki gösterdi.

İzmir’deki depremin ülkenin karşı karşıya bulunduğu tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattığını söyleyen Erdoğan, depremin ardından devletin tüm bakanlıkları ve kurumlarıyla İzmir halkının yardımına koştuğunu dile getirerek, bir yıl içinde oradaki çalışmaları tamamlayarak depremzedelere konutlarını teslim edeceklerini anlattı.

GÜNDEM Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILADIK

Çadırdan battaniyeye, sıcak yemekten kumanyaya, giyecekten temizlik malzemesine kadar depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Erdoğan, TOKİ’nin yıkılan veya yıkılacak olan ve ağır hasarlı binalardaki hak sahipleri için yapılacak yeni konutların inşası konusunda hemen çalışmaya başladığına dikkati çekti.

GÜNDEM Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği

İLK ETAPTA 5 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Erdoğan, afetlere karşı güvenli bir binada oturmanın bedelinin hiçbir yer hesabı ve maddi karşılıkla mukayese edilmeyeceğini dile getirerek, şöyle konuştu: “İnşallah proje ve yer tespit çalışmaları bitmek üzere olan deprem konutlarının inşasına birkaç hafta içinde başlıyoruz. İlk etapta 5 bin konut inşa edilecek. Konutların 2 bini yerinde 3 bini ise İzmir Şehir Hastanesi’nin yanındaki 1 milyon 380 metrekarelik rezerv alanına yapılacak. Maliyetlerinden yüzde 40 ila 50 arasında indirim yapılacak konutlar, 2 yıl ödemesiz 18 yıl vade ile ve faizsiz olarak hak sahiplerine verilecektir.”

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 4 saatlik kritik toplantı

YOL AÇTIKLARI MALİYETLERİ UNUTMADIK

Deprem gibi ortak bir acıyı dahi devlete, hükümete ve şahsına saldırmak için kullanmaya kalkanlara da iki çift söz etmek istediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Milletimiz önce tek parti zulmünü, sonra koalisyonlu yılların sıkıntılarını çok iyi bilmektedir. Deprem başta olmak üzere yaşadığımız afetlerin ardından yıllarca çekilen perişanlıkları unutmadık. Erzincan depreminden büyük Marmara depremine kadar her felaketin ardından ortaya çıkan acı görüntüleri ya büyüklerimizden dinledik ya da bizzat yaşadık. Dünyada işler yolunda giderken ülkemizi sürekli krizlere sokanların yol açtıkları maliyetlerin yükünü de hiç unutmadık. Kendi sorumlu oldukları yerlerde, İzmir depremi aynı zamanda CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir.”

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamaları: Koronavirüste yeni tedbirler açıklandı

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Viyana'daki terör saldırısında kahramanlık gösteren 2 Türk genciyle görüştü

SORUMLUSU SİZSİNİZ

İzmir’in kahir ekseriyetinde başta büyükşehir olmak üzere on yıllardır CHP’li belediyelerin olduğunu hatırlatan Erdoğan, riskli binaların inşasına söz konusu belediyelerin müsaade ettiğini belirtti. Erdoğan, “Bunların bütün inşasıyla alakalı adımlarına müsaade etmediniz mi? Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa müsaadesi veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp buradan iktidara fatura kesmeye yöneliyorsunuz. Bütün buralarda sorumlu sizsiniz. Bu afetlerin sorumlusu sizsiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplu açılış töreninde de önemli mesajlar verdi. Erdoğan, “İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretiyoruz. Bu asır Türkiye’nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır. Bizim aşkımız da sevdamız da Türkiye’dir. Biz, can borcumuz olan bu milleti gerçekten çok seviyoruz. Hayallerimizi önce projelere, projelerimizi de zaman içinde tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz” diye konuştu.n

Ya hayır konuşun ya da susun

Kendisinin her yerde “yatay mimari”yi, CHP’nin ise “dikey mimari”yi savunduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu: ”Her yerde ‘yatay mimari’ diye bağıran bir Cumhurbaşkanı var, ama siz ‘dikey mimari’yi savundunuz. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere hükümetin bu konuda attığı her adımı engellemeye çalışanlar bunlar. Millet deprem yıkıntılarının altında inlerken onlara el uzatmak yerine elleri arkalarında boş boş dolaşan onlar. İzmir’in milletvekilisin, geldin kaç saat kaldın orada? Şöyle bir turistik seyahat yaptın, ondan sonra tekrar Ankara’ya döndün. Hepsinin üzerine dönüp bir de bizi itham eden yine bunlar. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır. Milletimiz adına bunlara diyoruz ki; ‘Gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz’, milletimiz adına bunlara diyoruz ki; ‘Ya hayır konuşun ya da susun’. Milletimiz adına bunlara diyoruz ki; ‘Siz en iyi bildiğiniz iş olan parti içi kavga ile uğraşın’.”