Fitch'ten Türkiye’ye faiz tehdidi: İndirime gidilirse Türkiye'nin notu düşer

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanması sonrası Türkiye’ye ilişkin bir açıklamada bulundu.
"Türkiye'nin kredi notunu düşürebiliriz"
Açıklamada, Merkez Bankası Başkanının değişmesinin ardından faiz indirimine dönük bir para politikasının benimsemesi halinde Türkiye'nin kredi notunun düşebileceği tehdidinde bulundu.
Fitch direktörü: Kesinlikle gözden geçireceğiz
Reuters ajansının, faiz indirimi yönündeki bir para politikasının, Türkiye'nin kredi notuna etkisine dair bir sorusuna yanıt veren Fitch'in ülke notları direktörü Tony Stringer, "Bu, kredi notunu gözden geçirmemize neden olabilecek bir şey, bu kesin" dedi.
- Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirmişti.