Ekonomi Yüzde 25 kazanıp gittiler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Yüzde 25 kazanıp gittiler: Merkez Bankası'nın faiz kararı

Yüzde 25 kazanıp gittiler

Paradan para kazananların ekmeğine yağ süren yüksek faiz politikası; işletmeler ile vatandaşların finansmana erişimini imkansız hale getirdi. Bugün 51 ülkede faizler yüzde 0-1 aralığında uygulanıyor. Yüzde 19 faizle Türkiye, dünyanın en çok faiz veren yedinci ülkesi konumunda. Faiz lobileri ise bu durumdan faydalanmayı ihmal etmedi ve halk cefasını çekerken onlar sefasını sürdü. Kasım 2020’de Türkiye’ye giriş yapan 4 milyar dolarlık sıcak para, iki ay gibi kısa bir sürede yüzde 25 kazançla 5 milyar dolar olarak yurt dışına geri çıkarıldı.

Hamide Hangül Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Üretim, yatırım ve istihdamın önünde en büyük engel olan, ekonominin çarklarını yavaşlatan yüksek faizin tek kazananı, maalesef faiz lobileri oldu. Paradan para kazanan, piyasalarda “vur-kaç”cı olarak da tanımlanan ve ağırlıklı olarak Londra merkezli olan sıcak para sahipleri, ülkelere girmek için yüksek kazanç kolluyor.

Bu operasyonu kim adına çektiniz
EKONOMİ
Bu operasyonu kim adına çektiniz

2 AYDA YÜZDE 25 KAZANDILAR

  • Kasım 2020’de Türkiye’ye giriş yapan 4 milyar dolarlık sıcak para, iki ay gibi kısa bir sürede yüzde 25 kazançla 5 milyar dolar olarak yurt dışına geri çıkarıldı. Bu vurgun, Merkez Bankası’nın beş yaptığı 875 baz puanlık faiz artırımı nedeniyle gerçekleşti.

Yüksek faizde üçüncü dünya ligindeyiz
EKONOMİ
Yüksek faizde üçüncü dünya ligindeyiz

Girdiği ekonomilerde kısa vadeli kalan, parasını katladıktan sonra bir anda yüklü para çıkış yaparak hem döviz kuru, hem de döviz açığına neden olarak ekonomilere zarar veriyor. Faturayı ödemek içinde alın teriyle üretip didinen 83 milyon vatandaş çalışacak.

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Yüzde 25 kazanıp gittiler

Yüzde 25 kazanıp gittiler

Yüksek faiz politikasının kazananı faiz lobileri oldu.
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