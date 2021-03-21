Londra’dan Türkiye'ye kur operasyonu tehdidi: “Çirkin bir tepki olacak”

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevinden alındı ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Merkez Bankası’nda yaşanan görev değişikliği dünya basınında da kendine yer buldu.

İngiltere'de yayın yapan Financial Times yeni atamayı “Merkez Bankası başkanını kovdu ve onun yerine, liraya daha fazla baskı uygulayabilecek bir şok hamlesinde daha düşük faiz oranları için lobi yapan bir akademisyeni getirdi” ifadesiyle aktardı.

"Çirkin bir tepki olacak" yorumu yaptılar

Değişikliğin önceki Başkan Ağbal’ın faiz oranlarını 200 baz puan artırmasının ardından gerçekleştiğini vurgulayan İngiliz Financial Times, BlueBay Asset Management analistlerinden Timothy Ash’in “Çirkin bir tepki olacak” ifadesini öne çıkardı.

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Türkiye’yi yüksek faize mahkum etmek için daha önce Ağustos 2018, Mart 2019 ve Kovid-19 salgınıyla mücadele için piyasalara verilen 200 milyar liralık kaynak sonrasında gerçekleştirilen kur saldırılarını akıllara getiren bir ifade kullanan Financial Times, “Piyasalar Pazartesi günü fikirlerini açıklayacak ve muhtemelen çirkin bir tepki olacak” göndermesinde bulundu.

"Faiz indirimlerine neden olacak"

Gazete, değişiklik sonrası yaşanacaklara dair öngörülerini sunduğu kısımda, "Erdoğan'ın hamlesi, faiz indirimlerine neden olacak. Türkiye’nin enflasyon sorununu daha da kötüleştirecek” yorumunda bulunarak tehdit diline başvurdu.

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