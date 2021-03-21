Dünya Londradan Türkiyeye kur operasyonu tehdidi Çirkin bir tepki olacak
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Londra’dan Türkiye'ye kur operasyonu tehdidi: “Çirkin bir tepki olacak”

Londra’dan Türkiye'ye kur operasyonu tehdidi: “Çirkin bir tepki olacak”

Dört ay gibi kısa sürede piyasa beklentilerinin çok üstünde rekor faiz artışları ile iş dünyasının tepkisini çeken Naci Ağbal'ın görevden alınması en çok da bu sürede yüzde 25 dolar karı elde eden Londra piyasalarını üzdü. Merkez Bankası Başkanlığına Ağbal’ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nun getirilmesini gündemine alan İngiliz gazetesi Financial Times haberinde “Merkez Bankası’nın başına daha düşük faiz oranları için lobi yapan bir akademisyen getirildi” ifadelerini kullandı. Gazetenin görüşlerine başvurduğu, Türkiye düşmanlığı ile bilinen Yatırım Uzmanı Timothy Ash ise Twitter hesabından yeni Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve Türkiye piyasalarını tehdit etti. Ash, ‘Kavcıoğlu’nun piyasalar tarafından cezalandırılacağını ve Naci Ağbal'dan daha fazla faiz artırımı yapmak zorunda bırakılacağını’ yazarak Türkiye ekonomisine yönelik kur operasyonunun sinyalini verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Financial Times gazetesi, Merkez Bankası'ndaki değişime ilişkin haberinde &quot;Çirkin bir tepki olacak&quot; ifadesini kullandı.
Financial Times gazetesi, Merkez Bankası'ndaki değişime ilişkin haberinde "Çirkin bir tepki olacak" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevinden alındı ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Merkez Bankası’nda yaşanan görev değişikliği dünya basınında da kendine yer buldu.

İngiltere'de yayın yapan Financial Times yeni atamayı “Merkez Bankası başkanını kovdu ve onun yerine, liraya daha fazla baskı uygulayabilecek bir şok hamlesinde daha düşük faiz oranları için lobi yapan bir akademisyeni getirdi” ifadesiyle aktardı.

"Çirkin bir tepki olacak" yorumu yaptılar

Değişikliğin önceki Başkan Ağbal’ın faiz oranlarını 200 baz puan artırmasının ardından gerçekleştiğini vurgulayan İngiliz Financial Times, BlueBay Asset Management analistlerinden Timothy Ash’in “Çirkin bir tepki olacak” ifadesini öne çıkardı.

Türkiye’yi yüksek faize mahkum etmek için daha önce Ağustos 2018, Mart 2019 ve Kovid-19 salgınıyla mücadele için piyasalara verilen 200 milyar liralık kaynak sonrasında gerçekleştirilen kur saldırılarını akıllara getiren bir ifade kullanan Financial Times, “Piyasalar Pazartesi günü fikirlerini açıklayacak ve muhtemelen çirkin bir tepki olacak” göndermesinde bulundu.

"Faiz indirimlerine neden olacak"

Gazete, değişiklik sonrası yaşanacaklara dair öngörülerini sunduğu kısımda, "Erdoğan'ın hamlesi, faiz indirimlerine neden olacak. Türkiye’nin enflasyon sorununu daha da kötüleştirecek” yorumunda bulunarak tehdit diline başvurdu.

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