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Ekonomi

Gazprom'dan Polonyalı iki enerji şirketine tazminat şoku: 1 milyar dolara yakın para istiyor

Rus enerji şirketi Gazprom, Polonyalı iki enerji şirketi aleyhine dava açarak yaklaşık 935 milyon dolar tutarında tazminat talebinde bulundu. Gazprom, ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle Polonya'ya Rus gazı sevkiyatını 2022'de durdurmuştu.

14:08 - 7/03/2024 الخميس
AA
Gazprom
Gazprom

Gazprom, St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesi'nde, Polonyalı Orlen ve Europol GAZ SA şirketlerine yönelik yasal işlem başlattı.


Davanın gerekçelerine ilişkin detaylar açıklanmazken, Gazprom, Orlen ve Europol GAZ SA'dan toplam 935 milyon dolar tazminat talep etti.


Gazprom, ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle Polonya'ya Rus gazı sevkiyatını 2022'de durdurmuştu.


Polonya hükümeti de Yamal-Avrupa boru hattının işletmecisi Europol GAZ SA şirketinde bulunan Gazprom'un payını Orlen şirketine devretmişti.




#enerji
#Gazprom
#Polonya
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