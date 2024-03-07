Dünyanın en değerli bankacılık markası koltuğunu korudu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının raporuna göre, 2023 sonu itibarıyla Türkiye'de 245 bin aktif yazılım geliştirici ve 40 bin "freelancer" yazılımcı olduğu tahmin ediliyor Ülkenin bu alandaki ihtiyacını karşılamak amacıyla "Sektör Kampüste" ve "Yapay Zeka Uzmanlık Programı" uygulanıyor. Yetenek transferiyle 1600'e yakın yazılımcı bu alana dahil edilirken Türkiye Yazılım Envanteri Projesi'nde de son aşamaya gelindi