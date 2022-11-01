Ekonomi Güney Koreden batarya alanına 35,24 milyar dolarlık yatırım
DÜNYA EKONOMİSİ

Güney Kore'den batarya alanına 35,24 milyar dolarlık yatırım

Güney Kore hükümeti, 2030'a kadar batarya alanına yaklaşık 35,24 milyar dolar yatırım yapılacağını açıkladı. Güney Kore üretimi bataryaların küresel batarya pazarının en az yüzde 40'ına ulaşmasının hedeflendiği kaydedildi.

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Haber Merkezi AA
Güney Koreden batarya alanına 35,24 milyar dolarlık yatırım
Foto/arşiv

Güney Kore basınındaki haberlere göre, Güney Kore Ticaret, Enerji ve Sanayi Bakanlığı, ülkedeki teknoloji firmalarının katıldığı toplantıda 2030'a kadar ülkede batarya üretim tesisleri, AR-GE çalışmaları ile bu alanda yetişmiş insan kaynağını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 35,24 milyar dolarlık yatırım yapılacağını duyurdu.

Bu kapsamda, ülkenin batarya üretim kapasitesinin 2025'e kadar 1,5 kat artırılacağına ve kamu-özel firmaların ortaklığıyla batarya alanında tedarik zincirinin istikrarına öncelik verileceğine işaret edilerek Güney Kore üretimi bataryaların 2030'a kadar küresel batarya pazarının en az yüzde 40'ına ulaşmasının hedeflendiği kaydedildi.

Söz konusu toplantıda, elektrikli araçların tek şarjla 800 kilometreye kadar mesafe gidebilmesine imkan tanıyacak önemli batarya teknolojilerine de yatırım yapılacağının açıklandığı ifade edildi.

Ticaret, Enerji ve Sanayi Bakanı Lee Chang-yang konuya ilişkin açıklamasında, "Tedarik zincirinin istikrarsızlığından dolayı küresel belirsizlik artıyor ancak mevcut kriz, büyüme için yeni bir fırsat olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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