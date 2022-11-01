Togg'un CFO'su İrem Sadıkoğlu oldu

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Togg, uluslararası tecrübeye sahip üst düzey yönetici atamalarıyla organizasyon yapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Togg bünyesinde iki yıldır finans ekiplerine liderlik yapan İrem Sadıkoğlu, 1 Kasım itibarıyla CFO olarak sorumluluk üstlenecek.

16 yıldan fazla süredir Türkiye ve Amerika’daki çok uluslu işletmelerde otomobil, perakende, üretim ve hizmet sektörlerinde finans alanı ile şirket alımları, birleşmeleri, halka arz gibi operasyonlarda global deneyime sahip olan Sadıkoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunu.

Inholland Üniversitesi’nde Pazarlama, Kaliforniya Üniversitesi’nde (UCLA) İşletme Yönetimi alanlarında da eğitim gören Sadıkoğlu, iş hayatına Türkiye PwC’de başladı ve Amerika’da devam etti. 2013 yılında, Global Türkiye’nin yolunu açan ilk 500 Global Türk’ten biri olarak seçilen Sadıkoğlu, Türkiye’ye döndükten sonra Finansal Risk Müdürlüğü’nden Genel Müdürlüğe pek çok farklı görevde bulundu. Ekim 2020’den bu yana Togg finans ekiplerine liderlik yapan İrem Sadıkoğlu, 1 Kasım itibarıyla CFO olarak görevini sürdürecek.

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FOTOĞRAF 19 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, açılış töreni siyaset yelpazesinin farklı noktalarında yer alan isimleri de bir araya getirdi. Gemlik'teki törene siyasetin yanı sıra diplomasi, sanayi, ticaret, bürokrasi ve medya dünyasının önemli isimleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldığı törende Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de hazır bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ev sahipliği yaptığı törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra çok sayıda siyasi parti genel başkanı da katıldı. Varank'ın davet ettiği isimlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener törene katılmadı. CHP'den katılımın olmadığı etkinlikte İYİ Parti'yi Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu ile Ayhan Altıntaş temsil etti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, HÜDA PAR Genel Başkanvekili İshak Sağlam ile eski Başbakan Tansu Çiller, Togg'u gurur gününde yalnız bırakmadı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Meclis Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Meclis Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Celal Adan ile Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Koşgarov da törende yer aldı.

TOBB Başkanı ve aynı zamanda Togg Yönetim Kurulu Başkanı olan Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Zorlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan törende hazır bulundu.

Çok sayıda büyükelçi, sanayi ve ticaret odası başkanı, bürokratlar, yerel yöneticiler ile fabrika çalışanları tarihi ana tanık olmak için Gemlik'teydi.

Üretimdeki robotlar maestro oldu



Togg lansmanı İstiklal Marşı ile başlarken izleyiciler bir de sürprizle karşılaştı. Togg'un üretiminde yer alan robotlar, İstiklal Marşı'nı icra eden orkestrayı şef ile birlikte yönetti. Togg kampüsünde çekilen İstiklal Marşı klibi de büyük beğeni topladı. Robot maestro, program katılımcılarından tam not aldı. Türkiye'nin Otomobili için hazırlanan film de ilgi odağı oldu. Togg'un yüksek teknoloji kullanılan üretim aşamasıyla başlayan filmde, her bir parçanın titizlikle yerleştirilmesi detayları dikkati çekti. Filmde, Kapadokya, Pamukkale, Gemlik gibi Togg'un renklerine ilham olan eşsiz Anadolu coğrafyası da yer aldı.

TOGG'un Gemlik rengi TOGG'un Kapadokya rengi TOGG'un Oltu rengi TOGG'un Pamukkale rengi TOGG'un Kula rengi İki fotoğrafın sırrı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışı ve ilk seri üretim aracın banttan indirilmesi töreninde yaptığı konuşma, Cumhuriyet tarihine yönelik atıflarıyla dikkati çekti. Erdoğan konuşmasında, Cumhuriyet'in 10'uncu yılında Uşak'ta çekilen bir fotoğrafı hatırlattı. \"Cumhuriyeti biz böyle kazandık.\" pankartının yer aldığı fotoğrafı ve oradaki vatandaşları anlatan Erdoğan, \"Ülkemiz artık Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümlerini Marmaray'ın, İstanbul Havalimanı'nın, Togg tesisinin açılış törenleriyle kutlayacak bir seviyeye geldi. Bugün Togg gibi asırlık bir projeyi hayata geçirirken bir kez daha ve tüm kalbimizle 'Yaşasın Cumhuriyet' diyoruz.\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında vurguladığı \"Yaşasın Cumhuriyet\" mottosu için Togg'un Gemlik Kampüsü'nde özel bir platform ve ışık sistemi kuruldu. 25 metre genişliğinde 9 metre yüksekliğindeki özel platformun arkasında kırmızı zemin üzerine beyaz renklerle \"Yaşasın Cumhuriyet\" sloganı, Togg logosu ile 29 Ekim 2022 tarihi yer aldı. Tarihe not düşülen o fotoğraf çekimi için platformun önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, Togg'un çalışanları bayraklar ve el sallayarak poz verdi.

Anadolu isimli kırmızı renkli, Pamukkale isimli beyaz renkli iki Togg da fotoğrafta önde yer aldı. Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından Togg çalışanlarının alkışlarına, \"Tarih sizi çok kararlı yazacak, tarihe not düşüyorsunuz. Tarihe bu notu düşerken de unutulmayacaksınız\" diye karşılık verdi.

Togg'un Gemlik Kampüsü'nün açılışı tarihi karşılaştırmalara sahne oldu "Bir otomobilden daha fazlası" diyerek yola çıkan Togg'un Gemlik'teki kampüsünün açılışı, tarihe yönelik göndermeler ve tarihi karşılaştırmalara sahne oldu.

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FOTOĞRAF 13 Türkiye'nin otomobili 2023'ün ilk çeyreği sonunda satışa sunulacak. Togg'un yollara çıkacak ilk modeli elektrikli C-SUV olacak. Ardından 2025'in ilk yarısında sedan, 2026'da C-X Coupe modeli otomobil severlerin beğenisine sunulacak. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, beş modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren markası Togg, yollara çıktığında bazı ilklere imza atacak. Ulaşım aracı olmanın yanı sıra aynı zamanda kullanıcılarına da kazandıracak. Togg kullanıcıları Türk Hava Yolları'ndan mil kazanabilecek, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan mobil uygulama Hopi'nin özel teklif ve kampanyalarından yararlanabilecek. DÜNYADA İLK OLACAK



Türk Hava Yolları ile yapılan iş birliğiyle Togg, dünyada kullanıcılarına karayolunda statü mil kazandıran ilk şirket olacak. Türk Hava Yolları Miles&Smiles üyesi olan Togg üst donanım seviyesi akıllı cihazı kullanıcıları statü Mil kazanabilecek. İş birliği kapsamında Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles üyeleri, Togg ekosisteminin kullanıcıya sunacağı navigasyon ya da e-cüzdan gibi tüm ürün ve servisler üzerinden mil kazanabilecek. Kazanılan millerle üyeler ödül bilet düzenleyebilir, Cash&Miles özelliği ile bilet satın alırken bilet tutarının bir kısmını milleri ile alabilir ve shopandmiles. com web sitesinden alışveriş yapabilirler. Statü Mili için ise Togg akıllı cihazına sahip olmak gerekecek. Togg ile Türkiye'nin alışveriş uygulaması Hopi, kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmak için niyet mektubu imzaladı. Bu iş birliği ile kullanıcılar, kendilerine özel kişiselleştirilmiş özel teklif ve kampanyaları Togg'un mobilite ekosistemi içinde görebilecekler. SEYİR HALİNDEYKEN ALIŞVERİŞ



Togg ile Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, kullanıcılara kesintisiz bir deneyim sağlamak üzere niyet mektubu imzaladı. İşbirliği ile kullanıcılar mevzuata uygun biçimde hem Togg'un hem de Trendyol'un hizmetlerinden yararlanabilecek. Otomobilden alışverişlerini yapabilecekler. Kapıdan kapıya e-ticaretin yanı sıra, kapıdan Togg akıllı cihaza, Togg akıllı cihazdan rota olarak belirlenen adrese gibi seçenekler ortaya çıkacak. SADECE OTO DEĞİL TEKERLEKLİ BİLGİSAYAR



TOGG sadece A noktasından B noktasına ulaşımı sağlayan bir otomobil değil, tekerlekli bir bilgisayar gibi olacak. Zaten Togg CEO'su da fabrikada banttan inen araçları otomobil değil \"Akıllı Cihaz\" olarak tanımlıyor. Ağa bağlı, elektrikli ve otonom akıllı cihazlar evde ve ofisteki pek çok işimizi yapabileceğimiz yeni yaşam alanları haline geliyor. PİLDE İTHALAT BAĞIMLILIĞINI BİTİRECEK PROJE



Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği'nin (OİB) düzenlediği 11'inci Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda büyük ödül, çevreci ve uzun ömürlü CR2032 tip düğme pil üretimi yapan \"Tayko Pil\" projesi ile Dr. Tayfun Koçak'ın oldu. Koçak, OİB'in 140 bin TL nakdi ödülünün sahibi oldu. OİB'in OGTY ve İTÜ Big Bang yarışması ile girişimci projelere bu yıl verdiği nakdi ödül tutarı toplamda 1.5 milyon TL'ye ulaşıyor. Proje, başta otomobillerin uzaktan kumandası olmak üzere oyuncaklarda, saatlerde, bilgisayarlarda ve birçok elektronik cihazda kullanılan CR2032 tipi lityum piller konusunda Türkiye'nin ithalata bağımlılığını tamamen ortadan kaldırma vaadiyle öne çıkıyor. DÜNYA DEVLERİ YERLİLİĞİ TARTIŞMIYOR



Togg'un yerliliği tartışması yeniden ısıtılmaya başlandı. Herkes fikir sahibi, bilen bilmeyen konuşuyor. Son 10 yılda globalleşme ile birlikte otomotiv firmaları parçaları dünyanın dört bir yanından alıyor. Asıl önemli olan otomotiv sektöründe fikri mülkiyet hakkı Türkiye'nin otomobili Togg'un üretileceği Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni gerçekleşti. Ayrıca üretilecek ilk elektrikli C-SUV modeli seri üretim bandından indi. Togg için önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. Şimdi sırada homologasyon testleri var. Bu süreç tamamlandıktan sonra ilk araçlar 2023 Mart sonunda yollara çıkacak. İşte tam bu gelişmelerin yaşandığı günlerde yeniden Togg'un yerliliği tartışılmaya başlandı. Herkes fikir sahibi, bilen bilmeyen konuşuyor.

Togg'un yerli olmadığını, parçalarının yurtdışından geldiğini söylüyorlar. İçlerinde otomotiv sektörüne hakim olanlar da var. Çok az sayıda insan objektif değerlendirme yapıyor. 36 yıllık ekonomi gazeteciliğinin yaklaşık 30 yılını otomotiv sektöründe uzmanlaşan biri olarak Togg'un yerli olup olmadığını tartışmanın gereksiz olduğunu söylemeye hakkım var.

Tartışmaya girmeden başka bir pencere açmak istiyorum. Evet Togg'da kullanılan birçok parça yurtdışından geliyor. 2023'te satışa sunulduğunda yerlilik oranı yüzde 51 olacak. Daha sonra yani 2025'te bu oran yüzde 65'e yükselecek. Bu arada yerlilik oranının yükselmesi ekonomiye katma değer yaratacağı için gerekli. Umarım yerlilik daha da artar. Ancak bir konuya açıklık getirelim.

Otomotiv dünyasının dev markaları da bütün parçaları kendileri üretmiyor. Kim daha iyi kim daha uygun üretiyorsa oradan alıyor. Togg gibi… Türkiye'de de Audi'den BMW'ye Porsche'den Volkswagen'e, Dacia'dan Renault'ya, Ford'dan Fiat'a birçok markaya parça ihracat yapıyor. Bu durum yukarıdaki markaları Alman, Fransız, Amerikan ya da İtalyan olmaktan çıkarıyor mu? Elbette hayır. Sonuç olarak otomotiv dünyasında her parçayı kendi üreten bir marka yok. Asıl önemli olan aracın fikri mülkiyet hakkının kimde olduğu. Türk mühendislerce geliştirilen araçların fikri mülkiyeti Togg'a ait. Markanın geleceğiyle, üretimiyle ilgili tek söz sahibi Togg. İşte bu Togg'u tartışmasız yerli marka yapıyor.







Türkiye'nin gururu TOGG dünyada bir ilki gerçekleştirecek: Yolda bile sahibine kazandıracak Türkiye'nin otomobili Togg, yollara çıktığında dünyada bazı ilklere imza atacak. Togg kullanıcıları, THY'den mil kazanabilecek, kazandıkları millerle seyir halinde online alışveriş yapabilecek. Araçtan çıkmadan şarj ücretini ödeyebilecek.

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FOTOĞRAF 16 Yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü düzenlenen resmi törenle açıldı. Etkinlikte ilk elektrikli otomobili olan C-SUV modeli de seri üretim bandından indi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otomobilin ön satışı şubat ayında başlayacağını ve fiyatının da bu tarihte belli olmasının beklendiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlıyor. Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için yeterlilik sertifikasına sahip olacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdik. Vatandaşlarımız şubatta ön satış siparişlerini verebilecek\" dedi. Togg'un fiyatıyla ilgili de konuşan Erdoğan, \"Togg'un fiyatına piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatını bugünden vermek mümkün değil. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır\" diye konuştu. Togg'un tanıtılması ve ayrıntılarının açıklanmasının ardından ikinci el otomobil ilanlarında, Togg alacaklarını ve nakit paraya ihtiyaç duyduklarını ifade eden ilanlar açılmaya başlandı. NTV'de yer alan habere göre; İlan başlıklarının bazılarından Togg'un açıklanan renkleri belirtilerek, “Anadolu veya Oltu için satılıktır” ifadeleri kullanılırken, bazılarında “Yerli otomobil almak için satılık” ifadeleri kullanıldı. Bu ilanların bazıları projeye destek için veya ön siparişe çıktığında parasını hazırda tutarak Togg almak için bekleyenler tarafından koyulsa da bazıları ilanlarını öne çıkarmak için 'Togg' başlığıyla paylaşıyor. Aracın ön siparişe açılacağı Şubat ayı yaklaştıkça bu ilanların sayısında artış olması bekleniyor. Yaklaşık 5 ay sürecek güvenlik testlerinin ardından onay belgelerini alacak TOGG için belirlenen üretim tarihi ise Mart 2023. İlk etapta 17 ila 18 bin adet aracın satışa çıkarılması planlanıyor. Doğuştan elektrikli modüler platform ile \"300+\" ve \"500+\" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G5G bağlantısıyla alabilecek. Araçların bataryaları, hızlı şarjla 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 dolabilecek. Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 kms hızlanabilecek. Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Erdoğan tarihi açıkladı ikinci elde yerli otomobil hareketliliği başladı: 'Togg alacağım için satılık' Yerli otomobil Togg'da seri üretim süreci başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomobilin ön satışı için Şubat ayını işaret etmesinin ardından ikinci el otomobil sitelerinde de dikkat çeken bir hareketlilik başladı. 'Togg alacağım için satılık' başlığıyla ilanlar açılmaya başlandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 'Türkiye 99. yaşını kendi arabası TOGG ile kutluyor' 'Otomobilin sektörde büyük etkisi olacak' 'Tesla'ya rakip olur mu?' 'Önümüzdeki yıllarda yükselen bir gücü izleyeceğiz' 'Türkiye artık oyunda' 'Togg sıcak görünüyor' 'Türkler elektrikli otomobil yarışında' 'Avrupa'ya ne zaman gelecek çok merak ediyorum' 'Dış tasarımı çok güzel' TOGG'A YABANCILARDAN ÖVGÜ YAĞDI TOGG'a yabancılardan övgü yağdı: Türkiye ABD ve Brezilya'da gündem oldu Türkiye'nin gururu yerli ve milli aracı Togg dün görücüye çıktı. İlk kez seri üretimde banttan indi. Türkiye'de milyonların nefesini kesen lansman yabancılar tarafından da yakından takip edildi. Dünyanın dört bir yanından övgü yağdı. #LoveTurkiye etiketi ABD ve Brezilya'da tt oldu.



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