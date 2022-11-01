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POLİTİKA

Bakan Varank: Türkiye Avrupa'nın beşinci büyük rüzgar ekipmanı üreticisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, rüzgar enerjisi konusunda Türkiye'nin aldığı yolu ve ülkemize yapılan yatırımı aktardı.

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Bakan Varank: Türkiye Avrupanın beşinci büyük rüzgar ekipmanı üreticisi
Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜREK 2022-Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi açılış törenine katıldı.

Varank, diğer ülke firmaları telefonlara dahi çıkmazken Türkiye'nin, salgın sürecinde aktif çalışmaya ve siparişleri teslim etmeye devam etiğini belirtti.

"Türkiye, Avrupa'nın 5'inci büyük rüzgar ekipmanı üreticisi"

Bakan Varank, mevzuatta yapılan değişikliklere ve verilen yatırım teşvik belgelerine değinerek "Avrupa'nın en büyük 5. rüzgar ekipmanı üreticisi haline geldi. Türkiye'nin yüzyılını birlikte inşa edeceğiz." dedi.

"Hidrojen de çok önemli bir konu"

Varank, konuşmasını "Hidrojen de çok önemli bir konu. Yatırımlar ortaya çıkıyor. Yatırım yapmak isteyen müteşebbislerimiz var. Bu konunu da tartışılması gerekiyor." diyerek bitirdi.

Mustafa Varank'ın sunumunda öne çıkanlar:

İzmir ve çevresinde ekipman üretimi konusunda geniş bir ekosistem ve tedarik zincirci de şu anda oluşmuş durumda.

Avrupa'da en çok rüzgar enerjisi gücünü devreye alan dördüncü ülke olduk.

Büyümek için üretime, üretim için de enerjiye ihtiyacımız var.

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