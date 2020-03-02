Ekonomi Hamsinin fiyatı görenleri şaşkına çeviriyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hamsi 35 lira ile rekor kırdı

Hamsinin fiyatı görenleri şaşkına çeviriyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hamsi balığının fiyatı görenleri şaşkına çeviriyor. Türkiye genelinde balık istihsalindeki azalma ve kış mevsiminde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi hamsi fiyatlarını vurdu. Hamsinin kilosu 35 lirayı görerek sezonun fiyat rekorunu kırdı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’nde hamsinin fiyatı rekor kırdı.

Bandırma Balık Hali’nde rekor fiyatla kilosu 35 liradan alıcı bekleyen hamsinin fiyatında ise bugünlerde düşüş beklenmezken, kötü geçen balık sezonunun tamamlanmasına da 45 gün kaldı.

Bandırma Balık Hali esnafından Cem Tecimen, İhlas Haber Ajansı’na balık fiyatları hakkında bilgiler verdi. Tecimen, "Havaların şiddetli fırtınaya maruz kalması ve poyrazın da etkisiyle hamsi fiyatı tavan yaptı ve rekor kırdı. Hamsinin kilosunu 35 liradan satıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi’nde hakim olan lodos ve ardından poyraz rüzgarlarının etkisi ile balıkçı tekneleri çalışamadı. Bu koşullar tüm Türkiye’de neredeyse aynıydı.

Marmara ve Ege’de de fırtına hakimdi. Fakat yarından itibaren meteorolojik verilere göre fırtına etkisini yitiriyor ve en azından Ege sularında kayıklarımız çalışabilecek. İnşallah hamsinin fiyatı da böylece düşecek. Balık yasağının başlamasına da 45 gün süre kaldı. Ama bunun yanında istavrit ve sardalya tezgahlarımızda var. Onları da kilosunu 15 liradan satışa sunuyoruz. İnşallah avlanma sezonunun son zamanları da olsa hamsinin fiyatı düşecek diye umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

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