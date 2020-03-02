Bir Çin'li cep telefonu markası daha Türkiye'ye geliyor Bir Çinli akıllı telefon markası daha Türkiye'ye geliyor Huawei, Xiaomi, Oppo ve realme derken, bir diğer Çinli akıllı telefon markası daha Türkiye pazarına geliyor. Dünyanın en büyük 10 telefon markası arasında yer alan Hong Kong merkezli Çinli akıllı telefon markası Tecno Mobile bu ay Türkiye’de faaliyetlerine başlıyor.

Haber Merkezi 02 Mart 2020, 09:20 Son Güncelleme: 02 Mart 2020, 09:25 Diğer