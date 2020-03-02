Bir Çinli akıllı telefon markası daha Türkiye'ye geliyor

Türkiye akıllı telefon pazarına yeni bir oyuncu daha adım atmaya hazırlanıyor. Hong Kong merkezli Çinli akıllı telefon markası Tecno Mobile, Türkiye’de faaliyetlerine resmen başlıyor.
Transsion Holdings'in yan kuruluşu olan Tecno Mobile’ın Türkiye lansmanı 6 Mart Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirilecek.
2006 yılında kurulan Tecno Mobile, 60’dan fazla ülkede yaklaşık 21 bin satış noktası ile faaliyet gösteriyor.
CAMON VE SPARK İLE GELİYOR
Tecno Mobile, öncelikli olarak kamera odaklı CAMON serisi ve giriş seviyesi ürünü SPARK serisi akıllı telefon modelleriyle bu ay Türkiye’de olacak.