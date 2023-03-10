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Ekonomi

Hepsiburada 11 şehre yönelik projesini açıkladı: Deprem şehirleri için 320 milyon TL fon

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, deprem bölgesi için 320 milyon TL fon oluşturduklarını belirtti. Gökçetekin, "2 yılda bölgeden toplam 10 milyar TL'lik satış hacmi hedefliyoruz. 10 bin KOBİ ve esnafa teknoloji, lojistik ve satış desteği vereceğiz." şeklinde konuştu.

Ekonomi Servisi
04:00 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hepsiburada, deprem bölgesine ticaret ve teknoloji gücü programı.

Hepsiburada, deprem bölgesine ticaret ve teknoloji gücü programı.

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, deprem bölgesi için 320 milyon TL fon oluşturduklarını belirterek, "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programını başlattık, 11 şehri kapsıyor, şu anda 2025 yılı sonuna kadar planlandı, o zaman geldiğinde duruma bakacağız, devam edebiliriz, yardımlarımızın hiçbiri zamanla sınırlı değil. Hepsiburada sözü verdik, bundan sonra biz bölgedeyiz" dedi.

120 BİN KİŞİNİN İSTİHDAMINA KATKI

Şirket, düzenlediği basın toplantısı ile deprem bölgesinde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için hayata geçirdiği "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programını tanıttı. Gökçetekin, programa ilişkin, "2 yılda bölgeden toplam 10 milyar TL'lik satış hacmi hedefliyoruz. 10 bin KOBİ ve esnafa teknoloji, lojistik ve satış desteği vereceğiz. Deprem bölgesine 3 e-ticaret İhtisas Merkezi Desteği vereceğiz. 5 bin girişimci kadın ve kadın kooperatifleri için destek, 120 bin kişinin istihdamına, 500 bin kişinin geçimine katkı sağlayacağız" bilgilerini paylaştı.

Bölgenin pazar hacmi toplam ticaretin yüzde 8'i

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökçetekin, komisyonsuz satışların devamı, lojistik destek, depolama hizmetleri gibi ihtiyaçların bulunduğunu dile getirdi. Gökçetekin, bölgenin, toplam pazar hacimlerinin yaklaşık yüzde 8'ine denk geldiğine işaret ederek, "Deprem öncesinde 6 bine yakın girişimci ile çalışıyorduk, bunun yaklaşık 1.600 tanesi kadın girişimci idi. Dolayısıyla kadın girişimcilerimizi 3,5 katına, toplam girişimcimizi 2 kattan fazlasına çıkarmak üzere yola çıktık" şeklinde konuştu.



#Ekonomi
#Hepsiburada
#Deprem
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Hepsiburada 11 şehre yönelik projesini açıkladı: Deprem şehirleri için 320 milyon TL fon
Çok şükür evimiz oldu
Üç kışı burada geçirmişler
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