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Ekonomi

Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı

İstanbul'da bin 500 lira olan kira yardımı 3 bin 500 liraya çıkarıldı. Yardım miktarı, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de ise 3 bin liraya yükseltildi. Yeni kira yardımları nisandan itibaren hesaplara yatırılacak.

Ekonomi Servisi
04:00 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kentsel dönüşüm, Arşiv.

Kentsel dönüşüm, Arşiv.

Kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardım miktarları artırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, nisandan itibaren yeni kira yardımlarının hesaplara artırılmış rakamlar üzerinden aktarılacağını duyurdu. Şehirlere göre ödenecek tutarları açıklayan Kurum, İstanbul'da bin 500 lira olan kentsel dönüşüm kira yardımını 3 bin 500 liraya çıkardıklarını ifade etti.

ANKARA, BURSA, İZMİR VE ANTALYA'DA 3 BİN LİRA

Yardım miktarı, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin liraya, diğer büyükşehirlerde 2 bin 500 liraya, kalan illerde ise 2 bin liraya yükseltildi.

Bakan Kurum, İstanbul'da 1 milyon 500 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edileceğini dile getirerek, "500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanda, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, İstanbul'a ilave nüfus getirmeden, 500 binini de olduğu yerde yapacağız. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu süreci tamamlamak istiyoruz" dedi. İstanbul'daki kentsel dönüşüm projesi için 130 milyon metrekare rezerv alan gerektiğini paylaşan Kurum, çalışmaların tamamlandığını ve detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Esenler'deki askeri alana 70-80 bin ev

Kamu binalarıyla ilgili planlamalarının da olduğu kaydeden Murat Kurum, şunları söyledi: “Esenler'deki rezerv alanımızın hemen kuzeyindeki askeri alanı biz Milli Savunma Bakanlığımızla konuştuk, mesela orası bir rezerv alanımız olacak. Büyük bir alan var, Başakşehir'in yanında. Yani en az oraya da 70-80 bin konutun sığabileceği bir alan. Hemen o Esenler'de ki askeri alanın kuzeyini mesela bir rezerv alan olarak kullanacağız."


Kentsel dönüşüme giren evlere kira yardımı
Kentsel dönüşüme giren evlere kira yardımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüm olmazsa olmaz. İşte onun bedellerini ödüyoruz. Ben diyorum ki; vatandaşlarımıza, bize yeni yeni bedeller ödetmeyin. Bu kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım. Bunu gerçekleştirmemiz lazım ki; yataklarımızda huzurlu bir şekilde uyuyabilelim.” derken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "2035'e kadar tüm Türkiye'de dönüşüme girmemiş alan kalmasın istiyoruz." dedi. Evini kentsel dönüşüm ile yeniletenlere devlet kira yardımı da veriliyor. Peki kentsel dönüşüm kira yardımı kaç ay ödeniyor? Ketsel dönüşüm alanındaki evlerde kalan kiracılara kira yardımı yapılıyor mu? İşte il il kentsel dönüşüm kira yardımı tutarları.


#Kentsel dönüşüm
#İstanbul
#Murat Kurum
#Kira Yardımı
1 saat önce
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Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı
Çok şükür evimiz oldu
Üç kışı burada geçirmişler
Barış veto edilemez
Altyapının %70’i tamam
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