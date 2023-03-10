Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı

Kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardım miktarları artırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, nisandan itibaren yeni kira yardımlarının hesaplara artırılmış rakamlar üzerinden aktarılacağını duyurdu. Şehirlere göre ödenecek tutarları açıklayan Kurum, İstanbul'da bin 500 lira olan kentsel dönüşüm kira yardımını 3 bin 500 liraya çıkardıklarını ifade etti.

ANKARA, BURSA, İZMİR VE ANTALYA'DA 3 BİN LİRA

Yardım miktarı, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin liraya, diğer büyükşehirlerde 2 bin 500 liraya, kalan illerde ise 2 bin liraya yükseltildi.

Bakan Kurum, İstanbul'da 1 milyon 500 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edileceğini dile getirerek, "500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanda, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, İstanbul'a ilave nüfus getirmeden, 500 binini de olduğu yerde yapacağız. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu süreci tamamlamak istiyoruz" dedi. İstanbul'daki kentsel dönüşüm projesi için 130 milyon metrekare rezerv alan gerektiğini paylaşan Kurum, çalışmaların tamamlandığını ve detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Esenler'deki askeri alana 70-80 bin ev

Kamu binalarıyla ilgili planlamalarının da olduğu kaydeden Murat Kurum, şunları söyledi: “Esenler'deki rezerv alanımızın hemen kuzeyindeki askeri alanı biz Milli Savunma Bakanlığımızla konuştuk, mesela orası bir rezerv alanımız olacak. Büyük bir alan var, Başakşehir'in yanında. Yani en az oraya da 70-80 bin konutun sığabileceği bir alan. Hemen o Esenler'de ki askeri alanın kuzeyini mesela bir rezerv alan olarak kullanacağız."







