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Ekonomi

Hazine ihalesine 3 kat talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 6 yıl vadeli 2,25 milyar dolarlık eurobond ihracına 3 kattan fazla talep geldiği açıklandı.

Ekonomi Servisi
04:00 . 10/03/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ikinci dış borçlanmasını başarıyla tamamladı. Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvilin ihraç miktarı 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

200 YATIRIMCI KATILDI

14 Mart 2029 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 9,375, getiri oranı yüzde 9,50 oldu. Hazine Müsteşarlığı; ihraca 200’e yakın yatırımcının, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdiğini duyurdu. Tahvilin yüzde 35’i Birleşik Krallık, yüzde 21’i ABD, yüzde 19’u Türkiye, yüzde 14’ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10’u Orta Doğu ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Tahvil ihracına, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önceki gün yetki verdiği Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan aracılık etti.



#Ekonomi
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#eurobond ihracı
1 saat önce
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Hazine ihalesine 3 kat talep geldi
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