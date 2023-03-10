Hazine ihalesine 3 kat talep geldi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği, asrın felaketinin ardından hayvancılıktaki kayıpların telafisi için önemli bir adım attı. Başkan Nihat Çelik, “Proje kapsamında 250 bin koyun-keçi ve 10 bin bin koç-teke dağıtılacak. Öngörülen bütçe 800 milyon TL” dedi. Çelik, masrafların yüzde 75’ini Tarım ve Orman Bakanlığı’nın karşılayacağını ifade etti.