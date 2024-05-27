İsteyene gelir isteyene ev: Gayrimenkul yatırım fonu çalışması son aşamada

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) hazırladığı Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (Proje GYF) kurulmasına ilişkin düzenlemede son aşamaya gelindi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni çalışmanın kentsel dönüşümün finansmanı ve konut arzının artmasında önemli bir enstrüman olacağını belirterek, "SPK tarafından yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul yatırım fonlarının konut projelerine yatırım yapmasının önü açılacak. Düzenlemeyle, bu fonların portföyleri uygun hale getirilip tür değişikliği yapılacak. Konut arzının artmasıyla birlikte konut fiyatlarının yukarı yönlü piyasa baskısı azalacak ve böylelikle konuta erişilebilirlik her kesim

için kolaylaşacak" dedi.

PROJELERE YATIRIM YAPABİLME İMKANI

Gayrimenkul yatırım fonlarının, artık kendilerinin veya başkalarının geliştirdiği projelere yatırım yapabileceğini aktaran Şimşek, "Böylece proje gayrimenkul yatırım fonları, portföylerine üzerinde proje geliştirilecek arsa ve gayrimenkul projelerini dahil edebilecek. Düzenlemede ayrıntılı şekilde yer alacak şartları sağlayan bu yatırım fonları, ünvanlarında 'proje' ibaresine yer verecek ve 'proje gayrimenkul yatırım fonu' olarak anılacak. Bu açılardan proje gayrimenkul yatırım fonları, portföylerine proje dahil edemeyen mevcut gayrimenkul yatırım fonlarından farklı bir içeriğe sahip olacak" ifadesini kullandı.

MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bakan Şimşek, SPK tarafından hayata geçirilecek projenin, yatırımcıların proje kaynaklı risklerinin azaltılabilmesi amacıyla teminat mekanizması getirdiğini, böylece fonun hasılat paylaşımı sözleşmelerinden doğan haklarını da güvence altında tutacağını belirterek, "Bu düzenleme ayrıca fon faaliyetleriyle ilgili yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerde yatırımcılara fondan çıkış hakkı getirecek ve böylelikle yatırımcı mağduriyetlerinin önüne de geçilecek" değerlendirmesinde bulundu. Şimşek, yatırımcıların, proje bitiminde gayrimenkulün satışından ya da kirasından gelir elde edebileceği gibi ayni çıkış yaparak ev sahibi olma imkanına da sahip olabileceğini anlattı.

Portföy büyüklüğü 82,7 milyar lira

Şimşek, gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı: "SPK tarafından ihraç belgesi onaylanan 184 gayrimenkul yatırım fonu bulunuyor. Halihazırda portföyü oluşan 149 fon varken, bu fonların portföy büyüklüğü ise 82,7 milyar lira civarında. Yeni düzenlemeyle bu fonların sayısının artması da bekleniyor. Fonların teminat temelli sağlam yapısı sayesinde gayrimenkul proje üretimi güvenle hayata geçirilebilecek. Yatırımcılar konut sahibi olabilecekler."

Güven ortamı oluşacak

GYODER Başkanı Neşecan Çekici de gayrimenkul yatırım fonlarının daralan konut sektörünün tekrar canlanması için önemli bir rol oynayacağını dile getirdi. Çekici, "Özellikle proje gayrimenkul yatırım fonları kentsel dönüşüm ile konut üretimine katkı sağlayacak. Daralan piyasaya cansuyu olacağını söyleyebilirim. Ayrıca sektörün en önemli ihtiyacı olan ‘fiyat ve güven disiplini’ oluşmasına önemli ölçüde destek olacak" dedi.







