Türkiye ‘Sağlık Vadisi’ne kavuşuyor

Sağlık alanındaki eğitim, araştırma, geliştirme, biyoteknoloji ve bilişim kapasitelerinin artırılması için hayata geçirilmesi planlanan Sağlık Vadisi yolunda ilk adım atıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile birlikte Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde Türkiye Sağlık Vadisi isimli bir şirket kurulacak. Şirket; ilaç ve tıbbi teknolojiler alanında Ar-Ge, klinik araştırmalar ve üretim hazırlık aşamalarını içeren çalışmalar yürütecek. Şirket bünyesinde prototip üretim alanları, büyük veri araştırmaları merkezleri bulunacak.





ARAŞTIRMALARA FON

Sağlık Vadisi, Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'nin yanında bir endüstri bölgesi olarak planlanıyor. Vadinin bin dönüm üzerine kurulacak birinci etabında, temel araştırma laboratuvarları ve üretim merkezleri olacak. Bu alan daha çok tıbbi cihaz ve ürünlerin ön planda hedeflendiği etap olarak planlandı . İkinci etapta ise tıbbi cihaz, ilaç ve kimyasal esaslı büyük tesisler kurulacak. Havaalanına yakın bir alanda çalışma yürütülüyor. İkinci etabın 3 bin dönüme yakın olması planlanıyor. Vadide ürün odaklı bir yaklaşım benimsenecek.





İLK PLANDA %50 YERLİLİK

Vadi, sağlık teknolojilerinde yerlileştirme ve millileştirme adına önemli bir adım olacak. Ayrıca ilaç, tıbbi cihaz ve uluslararası akreditasyona sahip test ve analiz altyapısı oluşturulacak. Vadide ilk planda en az yüzde 50 oranında ilaç, malzeme ve cihaz yerlileştirilmesi planlanıyor.





DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Vadisi'nin kuruluşuyla ilgili karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "'Sağlık, bilim ve teknolojileri alanında istikbalimiz için söyleyecek sözüm, yapacak işim var' diyen herkesi kuşatacak bir ekosistem kuruluyor. Yerelleşme hızlanacak, dışa bağımlılık azalacak. Hepsi, önce kendine yeten sonra ihtiyaç duyanlara yardım edebilen güçte bir Türkiye için. Büyük başlangıç ülkemize hayırlı olsun."



