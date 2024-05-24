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Şuayıp Birinci'den 'Dijital Sağlık Sistemi' vurgusu: Türkiye Avrupa'nın zirvesinde

Sağlık Bakanı Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, "Sağlıkta Yeni Gelecek: Entegre Sağlık Hizmetleri" temalı 9. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi'nde sağlık sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dijital sağlık sistemlerine entegrasyon konusunda Türkiye'nin Avrupa'da zirvede olduğunu kaydeden Birinci, "e-Nabız, vatandaşımız tarafından %82 oranında benimsendi. Vatandaşın dijital sağlık sistemlerine entegrasyonunda nüfus ölçeğine göre Avrupa lideriyiz." dedi. Birinci ayrıca; yeni bulaşıcı hastalıkların yüzde 75'inin hayvan kökenli olduğunu söyledi.

Seda Ekinci
11:44 - 24/05/2024 Cuma
Güncelleme: 11:52 - 24/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci
Sağlık Bakanı Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci
Sağlık Bakanı Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenen
"Sağlıkta Yeni Gelecek: Entegre Sağlık Hizmetleri"
temalı 9. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi'nde konuştu.
Bakan Birinci, sağlığın geleceğini ele aldığı konuşmasında Türkiye'nin sağlık sistemine dair önemli veriler paylaşarak,
Türkiye'nin dijital sağlık sistemlerine entegrasyonunda nüfus ölçeğine göre Avrupa'nın zirvesinde
olduğunu söyledi.

Kronik hastalıklar sağlık harcamalarını ciddi şekilde etkiliyor

Nüfusun yaşlanması ve artan kronik hastalıkların sağlık harcamalarını ciddi şekilde etkilediğini belirten Birinci, her yeni kronik hastalığın kişi başı sağlık harcamasını 2 kat artırdığını söyleyerek, "2050 yılına kadar, dünyanın yıllık sağlık harcamasının 15 trilyon dolara ulaşması bekleniyor." dedi.

'Yeni bulaşıcı hastalıkların yüzde 75'i hayvan kökenli'

Yeni bulaşıcı hastalıkların yüzde 75'inin hayvan kökenli
olduğunu söyleyen Şuayip Birinci,
"Bugün hava kirliliğinden 4,2 milyon insan hayatını kaybederken, gelecekte doğan her çocuğun iklim krizinden daha fazla etkilenmesi kaçınılmazdır. İnsan, çevre ve hayvan sağlığını bir bütün olarak ele alarak, sürdürülebilir çözümler geliştirmeliyiz."
ifadelerini kullandı.

Birinci, ayrıca sağlıkta yaşanan dijital dönüşümün sağlık okuryazarlığını arttırdığını ve hasta-hekim arasındaki bilgi asimetrisini azalttığını belirtti.

'Entegrasyonda Avrupa lideriyiz'

Dijital sağlık sistemlerine entegrasyon konusunda Türkiye'nin Avrupa'da zirvede olduğunu kaydeden Birinci, "e-Nabız, vatandaşımız tarafından %82 oranında benimsendi. Vatandaşın dijital sağlık sistemlerine entegrasyonunda nüfus ölçeğine göre Avrupa lideriyiz." dedi.




#Sağlık Bakanlığı
#Şuayip Birinci
#Sağlık
#Türkiye
#Bakan Yardımcısı
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