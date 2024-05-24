Şuayıp Birinci'den 'Dijital Sağlık Sistemi' vurgusu: Türkiye Avrupa'nın zirvesinde

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, gelecekte sağlık teknolojilerinin savunma sanayii teknolojilerinin de önünde bir büyüklüğe sahip olacağını söyledi. Dr. Birinci, dünyanın en büyük dijital projelerinden biri olan HES uygulaması sayesinde 8 milyara yakın HES kodu sorgusunun yapıldığını ve riskli bir kişinin birden çok yerde engellenmesi de dahil, sistemin bu süreç içerisinde yaklaşık 6.5 milyonun üzerinde riskli kod tespit ederek pandemiyle mücadelede önemli bir yol kat edildiğini vurguladı.