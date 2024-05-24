Şuayıp Birinci'den 'Dijital Sağlık Sistemi' vurgusu: Türkiye Avrupa'nın zirvesinde

Kronik hastalıklar sağlık harcamalarını ciddi şekilde etkiliyor
Nüfusun yaşlanması ve artan kronik hastalıkların sağlık harcamalarını ciddi şekilde etkilediğini belirten Birinci, her yeni kronik hastalığın kişi başı sağlık harcamasını 2 kat artırdığını söyleyerek, "2050 yılına kadar, dünyanın yıllık sağlık harcamasının 15 trilyon dolara ulaşması bekleniyor." dedi.
'Yeni bulaşıcı hastalıkların yüzde 75'i hayvan kökenli'
Birinci, ayrıca sağlıkta yaşanan dijital dönüşümün sağlık okuryazarlığını arttırdığını ve hasta-hekim arasındaki bilgi asimetrisini azalttığını belirtti.
'Entegrasyonda Avrupa lideriyiz'
Dijital sağlık sistemlerine entegrasyon konusunda Türkiye'nin Avrupa'da zirvede olduğunu kaydeden Birinci, "e-Nabız, vatandaşımız tarafından %82 oranında benimsendi. Vatandaşın dijital sağlık sistemlerine entegrasyonunda nüfus ölçeğine göre Avrupa lideriyiz." dedi.