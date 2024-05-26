Avrupa'nın kalbi İstanbul'da: Kalp cerrahları İstanbul’da buluştu

Dünyanın önde gelen kalp ve damar cerrahlarının katıldığı 72'nci Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Kongresi dün başladı. Genç cerrahlara adeta ders niteliği taşıyan kongreye, 6 kıta 40 ülkeden yaklaşık 700 hekim katıldı. Kongrenin ana temasının küçük kesilerle yapılan ameliyatlar olduğunu belirten Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve gelecek dönem başkanı Prof. Dr. Ergün Demirsoy, kongredeki workshoplarda alanında uzman hekimlerin tecrübe paylaşımı yaptığını ifade etti. İstanbul Hilton Otel'de 28 Mayıs'a kadar sürecek kongre alanında yeni gelişmelere ışık tutacak.

Dünyada da artık kalp ameliyatlarının küçük kesilerle yapılmasının yeni trend olduğunu söyleyen Demirsoy, “Artık tüm ameliyatlar küçük kesilerle yapılıyor. Hastalar ameliyattan sonra ağrı hissetmeden hızlıca sosyal hayata dönmek istiyor. Küçük kesiler insanlara bu imkanı sağlıyor. Hastaların hastanede kalma süreleri de kısalıyor” diye konuştu.Kongreye katılan Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. İsmail Koramaz, “Dünyanın birçok ülkesinden arkadaşlarımız yaptıkları çalışmaları, klinik deneyimlerini anlatıyor. Yaptıkları yeni tür araştırmaları birbirleriyle paylaşıyor. Her şeyi her zaman takip etmeniz, bilmeniz mümkün değil. Bugün İtalya’da yapılan iki tane biyoteknik çalışma vardı. Mühendislik ve tıbbın bir araya gelerek birlikte yürüttükleri doku mühendisliğiyle ilgili bir çalışmaydı. Bu çalışmalardan çok şey öğrendik" ifadelerini kullandı.