|
Hayat

Avrupa'nın kalbi İstanbul'da: Kalp cerrahları İstanbul’da buluştu

72’ncisi düzenlenen Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Kongresi İstanbul’da başladı. Genç cerrahlara ders niteliği taşıyan kongreye 6 kıta 40 ülkeden 700 hekim katılıyor. 3 gün sürecek kongrede 3'ü kalp 6'sı damar, 9 ameliyat yapılacak.

Saliha Engin
04:00 - 26/05/2024 Pazar
Güncelleme: 03:12 - 26/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
28 Mayıs'a kadar sürecek kongre alanında yeni gelişmelere ışık tutacak.
28 Mayıs'a kadar sürecek kongre alanında yeni gelişmelere ışık tutacak.

Dünyanın önde gelen kalp ve damar cerrahlarının katıldığı 72'nci Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Kongresi dün başladı. Genç cerrahlara adeta ders niteliği taşıyan kongreye, 6 kıta 40 ülkeden yaklaşık 700 hekim katıldı. Kongrenin ana temasının küçük kesilerle yapılan ameliyatlar olduğunu belirten Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve gelecek dönem başkanı Prof. Dr. Ergün Demirsoy, kongredeki workshoplarda alanında uzman hekimlerin tecrübe paylaşımı yaptığını ifade etti. İstanbul Hilton Otel'de 28 Mayıs'a kadar sürecek kongre alanında yeni gelişmelere ışık tutacak.


YENİ TREND KÜÇÜK KESİ

Dünyada da artık kalp ameliyatlarının küçük kesilerle yapılmasının yeni trend olduğunu söyleyen Demirsoy, “Artık tüm ameliyatlar küçük kesilerle yapılıyor. Hastalar ameliyattan sonra ağrı hissetmeden hızlıca sosyal hayata dönmek istiyor. Küçük kesiler insanlara bu imkanı sağlıyor. Hastaların hastanede kalma süreleri de kısalıyor” diye konuştu.Kongreye katılan Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. İsmail Koramaz, “Dünyanın birçok ülkesinden arkadaşlarımız yaptıkları çalışmaları, klinik deneyimlerini anlatıyor. Yaptıkları yeni tür araştırmaları birbirleriyle paylaşıyor. Her şeyi her zaman takip etmeniz, bilmeniz mümkün değil. Bugün İtalya’da yapılan iki tane biyoteknik çalışma vardı. Mühendislik ve tıbbın bir araya gelerek birlikte yürüttükleri doku mühendisliğiyle ilgili bir çalışmaydı. Bu çalışmalardan çok şey öğrendik" ifadelerini kullandı.


#Sağlık
#Kalp
#İstanbul
#Avrupa
1 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! İndirim kampanyaları 300 bin liraya kadar çıktı