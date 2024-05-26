Fransız haber ajansı AFP'den Togg'a övgü: İlk yılında Tesla'nın önüne geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un Türkiye'nin en büyük ihracat sektörü olan otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük ettiğini belirterek, "Togg, halihazırda 30'dan fazla farklı startup ile çalışarak inovasyonu teşvik etme konusunda kararlılığını ortaya koyuyor. Teknolojideki değişikliklerin yenilik yapmamız ve başarılı olmamız için benzersiz fırsatlar yarattığının farkındayız. Bu nedenle güçlü bir startup ekosistemine sahip olmak Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli bir parçası" dedi.