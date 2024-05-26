Türksat 6A için geri sayım başladı

Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A önümüzdeki ay uzay ile buluşacak. Son kontrolleri operasyonlarına yönelik testleri tamamlanan uydu 4 Haziran’da Space-X’in merkezine gidecek. Sonraki hafta da Space-X’in Falcon 9 uzay aracı ile atmosferin dışına çıkacak 6A uydusu ile Türkiye, dünya üzerindeki yaklaşık 5 milyar nüfusu kapsama alanına dahil edecek. Türksat 6A sayesinde ilk kez Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da Türksat’ın kapsama alanına girecek.





FALCON-9 İLE UZAYA ÇIKACAK

TUSAŞ yerleşkesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) muhafaza edilen Türksat 6A’nın yerdeki son kontrolleri ve yörüngedeki operasyonlara yönelik provaları da tamamlandı. Bu kapsamda uydu 4 Haziran Salı günü, özel bir operasyonla USET’ten çıkarılarak önce Ankara’da havalimanına oradan da özel bir uçakla Elon Musk’a ait Space-X’in ABD’nin Florida eyaletindeki merkezine gönderilecek. Uydu ABD’de de gerekli kontrollerin ardından 8 temmuz haftasında hava şartlarına göre belirlenecek bir tarihte Space-X Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatılacak.





84 FARKLI EKİPMAN KULLANILDI

Türkiye'nin uzayda 5’i haberleşme, 4’ü gözlem uydusu olmak üzere halihazırda 9 uydusu bulunurken, Türksat 6A ile birlikte uydu sayısı 10’a çıkacak. 400’e yakın Türk mühendisin yapım aşamasında görev aldığı Türksat 6A’da 24 çeşit ekipman ilk kez yerlileştirilirken, uçuş bilgisayarı, güç dağıtım birimi, elektrikli itki motoru, yakıt tankı gibi kritik bileşenlerin olduğu toplamda 84 farklı yerli ekipman kullanıldı. Türkiye böylece dünyada kendi uydusunu üretebilen ilk 10 ülkeden biri de olmuş oldu.





35 bin kilometreden hizmet verecek

Türksat 6A, uzayda 42 doğu boylamında hizmet verecek ve yer merkezli bir yörüngede, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7,5 kilovat güce sahip haberleşme uydusu, 20 aktarıcı ile donatılacak.



