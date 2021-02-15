Ekonomi Japonya ekonomisinde tarihi daralma
DÜNYA EKONOMİSİ

Japonya ekonomisinde tarihi daralma

Japonya ekonomisinde tarihi daralma

Tüm dünyada hızla yayılan ve ekonomileri de ciddi anlamda etkileyen koronavirüs salgını İngiliz ekonomisine 311 yılın en sert daralmasını yaşatmasının ardından Japonya ekonomisi de 2020 yılında, önceki yıla oranla yüzde 4,8 küçülerek, tarihinin ikinci büyük daralmasını yaşadı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kabine Ofisinin (Kantei) geçen yıla dair güncellenen ekonomik ön verilerine göre, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) 2009’dan beri ilk kez küçüldü.

2008 finansal krizi sonrası GSYİH 2009’da yüzde 5,7 daralmıştı. Bu oran 1955’ten beri en büyük daralma olarak kayda geçmişti.

Kantei ön verilerine göre, 2020’de GSYİH hacmi, 2019’daki 555 trilyon yenden 529,19 trilyon yene (5 trilyon dolar) geriledi.

Özel tüketim azaldı

Geçen yıl ülke ihracatı yüzde 12,3, ithalatı yüzde 6,8 düştü.

Özel sermaye harcamaları yüzde 5,8, konut yatırımları yüzde 7,1 azaldı. Kamu yatırımları yüzde 3,5, merkezi hükümet harcamaları yüzde 2,7 yükseldi.

Japonya GSYİH’inin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim yüzde 5,9 azaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik "evde kal" çağrıları sonucu özel tüketim düşüşe neden oldu.

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"Potansiyel direnç"

Kovid-19 Tedbirleri ve Ekonomik Canlanmadan Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2020 GSYİH’inin ciddiyetini koruduğunu, son çeyreğin ise "potansiyel direnç" sergilediğini belirtti.

Kyodo ajansının uzmanlara dayandırdığı tahminlere göre, Kovid-19'a karşı başkent Tokyo dahil ülke geneli 10 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL) sonucu 2021’in ilk çeyreğinde de negatif büyüme bekleniyor.

Mitsubishi UFJ Araştırma ve Danışma firmasından ekonomist Kobayaşi Şiniçiro, 2020 ekonomisinin ikinci çeyrekte oldukça daralmasına rağmen, üçüncü ve son çeyrekte beklendiğinden fazla iyileşme sergilediğini belirtti.

Kobayaşi, "Fon tedariki sağlanamadığından, küresel finans krizindeki durgunluğu Japonya ekonomisinin atlatması zaman almıştı. Ancak bu kez ekonomi salgın kaynaklı durdu ve yeniden canlandırmak nispeten daha kolay oldu." dedi.

  • Kantei, revize edilmiş yıllık ve çeyrek dönem verilerini 9 Mart’ta duyuracak.

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