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İngiliz ekonomisinde 311 yılın en sert daralması

Koronavirüs İngiliz ekonomisini vurdu: 311 yılın en sert daralması yaşandı

Tüm dünyada hızla yayılan ve ekonomileri de ciddi anlamda etkileyen koronavirüs salgını İngiliz ekonomisine 311 yılın en sert daralmasını yaşattı. İngiliz ekonomisi, 2020 yılında yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle yüzde 9,9 daraldı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede 2020 yılının son çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 0,5 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 1 artış gösterdi.

Sadece 2020 yılının aralık ayında ise GSYH yüzde 1,2 büyüme kaydetti. Bir önceki ayda (kasım) ekonomi yüzde 2,3 daralmıştı.

Öte yandan yılın tamamında İngiliz ekonomisi yüzde 9,9 daralarak, Avrupa çapında aşırı soğukların ve donun görüldüğü 1709 yılından bu yana yaşanan en sert daralmayı kaydetti.

İngiltere’de 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana yıllık daralma yüzde 4,1’in üzerine çıkmazken, İngiltere Merkez Bankası’nın GSYH modellemelerine göre 2020 yılında yaşanan daralma son 311 yılın en sert daralması olarak kayıtlara geçti.

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"Rakamlar, salgın sonucu ekonominin ciddi bir şok yaşadığını gösteriyor"

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak verilere ilişkin olarak, "Bugünün rakamları, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından hissedilen salgın sonucu ekonominin ciddi bir şok yaşadığını gösteriyor.” ifadesini kullandı.

Ekonominin kış döneminde direnç gösterdiğine ilişkin bazı olumlu işaretleri olsa da mevcut karantinanın birçok kişi ve işletme üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam ettiğini kaydeden Sunak, "Bu yüzden odak noktamız istihdamı, işletmeleri ve (insanların) gelirlerini korumak için elimizden gelen her şeyi yapmak.” değerlendirmesinde bulundu.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Ulusal İstatistik Ofisi Uzmanı Jonathan Athow ise 2020 yılında yaşanan ekonomik daralmanın kayıtlardaki son daralmanın iki katı büyüklükte olduğunu belirtti.

Athow, “İngiltere’de Kovid-19 test ve takip sisteminin uygulanmasındaki artış üretimi destekledi. Ekonomi yılın son çeyreğinde ek karantina tedbirlerine rağmen büyüme gösterdi.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’de aşılamaların hızlı bir şekilde yapılmasının ardından ekonominin kademeli olarak açılması planlanıyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Andy Haldane, daha önce ekonominin açılmasıyla birlikte yaklaşık 250 milyar sterlin seviyesindeki hane halkının birikiminin tüketim yoluyla ekonomiyi canlandıracağı öngörüsünde bulunmuştu.

  • İngiltere'de 11 Şubat tarihi itibariyle Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 678 artarak 115 bin 529'a yükseldi.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 13 milyon 509 bin 108'e ulaştı, bunlardan 524 bin 447'sine ikinci doz aşı uygulandı.

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